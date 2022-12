Cifarelli (PD) sferza Carriello (Lega) che replica e riceve assist di Vito Bardi

Roberto Cifarelli, consigliere regionale del PD, ci va giù duro con una nota in cui afferma che “La vera essenza del centrodestra lucano, Cifarelli PD: smanioso solo di occupare il potere con proprie pedine“. Questo a fronte di una precedente uscita del consigliere leghista Pasquale Carriello con cui preannuncia la singolare richiesta con una interrogazione di verificare la congruità di tecnici regionali che nel proprio tempo libero sono anche esponenti politici come loro garantito dalla Costituzione, mentre in precedenza aveva attaccato a testa bassa il Segretario regionale della CGIL.

A fronte di ciò Cifarelli scrive: “Se l’esponente della Lega Pasquale Cariello ha elementi che fanno dubitare dell’imparzialità del personale regionale, ed ha contezza di fatti e circostanze nelle quali il suddetto personale avrebbe agito in modo scorretto, non deve limitarsi ad una interrogazione consiliare ma ha il dovere di denunciarlo alle autorità competenti. Le sue dichiarazioni tradiscono la vera essenza di questo centrodestra lucano, smanioso solo di occupare il potere con proprie pedine, senza farsi scrupolo del destino della Basilicata e senza preoccuparsi di assumere atteggiamenti al limite dell’intimidazione come ad esempio accaduto anche nei confronti del Segretario regionale della CGIL, Angelo Summa.

“Probabilmente il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pasquale Cariello, ha una concezione distorta del ruolo e della funzione della politica e, non avendo argomenti validi per sostenere le ragioni dei loro fallimenti al governo della Regione, ha necessità di trasformarsi in “celodurista” pur avendo le sembianze di un docile orsacchiotto di peluche di quelli che si vincono alle giostre. Sono affermazioni gravissime quelle di Cariello sulle quali preferiamo scherzarci sopra perché altrimenti sarebbero davvero preoccupanti. Mettere in dubbio la serietà, professionalità e la fedeltà al ruolo del personale regionale significa mettere in discussione i principi di libertà e di democrazia. Ma d’altronde l’atteggiamento da fascistello da strapazzo di Cariello non mi meraviglia affatto. E’ lo stesso Cariello che all’indomani delle elezioni politiche voleva “la testa sul tavolo” di dirigenti di importanti e teoricamente imparziali enti regionali, rei di non essersi impegnati abbastanza a favore del centrodestra in campagna elettorale. Sono dichiarazioni, le sue, che mirano ad intimidire dirigenti e funzionari regionali”.

“Il punto -conclude l’esponente PD- è che quando si screditano o si fanno pesanti allusioni, si mina la credibilità dell’intera Regione e questo non può essere consentito a nessuno sia di maggioranza o minoranza, oltre al fatto che non può essere tollerato il clima di “caccia alle streghe” tipico di atteggiamenti di ultradestra che alcuni Consiglieri di maggioranza non si vergognano di praticare. Di fronte a questo modo di fare un Presidente di Regione meno attaccato alla poltrona avrebbe dovuto immediatamente redarguire i “fascistelli” che lo sostengono. Invece al Presidente Bardi non importa che la Regione scivoli in questo modo becero. Dopotutto in questi anni ha dimostrato di essere assente in tutto, salvo poi svegliarsi comportandosi come “Alice nel paese delle meraviglie” .”

A stretto giro è giunta la replica del capogruppo della Lega Pasquale Carriello che dice: “Abbiamo toccato nervo scoperto. Parliamo di principi, non di persone. Noi vogliamo solo vederci chiaro. Si faccia operazione trasparenza. Non stupisce la reazione violenta del consigliere Cifarelli, che forse avrà presto spunto dal suo compagno Angelo Summa, ma evidentemente abbiamo colto un nervo scoperto. Qui non si tratta di punire Tizio o Caio in base all’appartenenza politica, specialità della sinistra in 30 anni di governo della regione, quando senza tessera del partito-regione non potevi nemmeno entrare nel palazzo. Qui è in gioco un principio e soprattutto il rispetto delle norme: i lucani meritano di sapere se la Regione Basilicata, per il tramite del Dirigente generale, ha mai verificato la sussistenza di profili di incompatibilità tra chi gestisce procedure per centinaia di milioni di euro e al contempo riveste ruoli politici in altri enti. Tutto qui. Parliamo di principi, non di persone. Un concetto di difficile comprensione per uno come Cifarelli, comprendo. Di cosa ha da temere il compagno Cifarelli? Noi vogliamo solo vederci chiaro. Operazione trasparenza. “

“Quanto alle vergognose offese personali, al bodyshaming sul mio aspetto fisico – conclude Cariello – fa sorridere che provengano proprio dall’esponente di un partito che ha fatto del politicamente corretto la propria religione. La solita doppia morale della sinistra. Chissà cosa ne pensano i colleghi di partito di Cifarelli, dai quali mi aspetto una presa di distanze. Questi insulti personali confermano solo il livello culturale e il nervosismo politico di chi le proferisce”.

Ma ecco giungere anche una nota del Presidente BARDI con cui esprime: “SOLIDARIETÀ AL CONSIGLIERE CARIELLO PER INSULTI RICEVUTI”

“Leggo parole ingiuriose all’indirizzo del consigliere Cariello, al quale va tutta la mia solidarietà per gli insulti ricevuti. Confido in una solidarietà bipartisan, perché non è accettabile scendere a un livello tanto infimo. Al consigliere Cifarelli, che del libro “Alice nel paese delle meraviglie” forse ha letto solo il titolo, comunico che ho immediatamente richiesto gli approfondimenti sulla vicenda evidenziata dal capogruppo Cariello, perché la legalità e la trasparenza non sono favole, ma principi che evidentemente a Cifarelli provocano reazioni scomposte”.