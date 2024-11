Cifarelli PD replica a Giuzio di Fratelli D’Italia su Coldiretti

“Stupisce la dichiarazione di Giuzio di Fratelli d’Italia ( https://giornalemio.it/politica/giuzio-manganella-la-coldiretti-di-basilicata-che-osa-lamentarsi-della-politica-agricola-regionale/ ) che redarguisce una organizzazione come Coldiretti rea di aver chiesto un tavolo di concertazione con la regione Basilicata sulle diverse criticità esistenti.” È quanto dichiara il Presidente della seconda commissione in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli che aggiunge: “Dopo mesi in cui le organizzazioni agricole hanno atteso invano che dal governo regionale giungesse qualche risposta, Giuzio, di Fratelli d’Italia, si irrita se Coldiretti osa neanche criticare l’assessore regionale, ma chiedergli di istitiire un tavolo di crisi: forse perché ritiene Coldiretti cinghia di trasmissione di Fratelli d’Italia? Un strano modo di affrontare le questioni, continua Roberto Cifarelli, perché invece di sollecitare Bardi e Cicala a darsi una mossa si pretende fedeltà e silenzio.