“Il 2023 sarà il centenario della nascita del poeta, scrittore e politico tricaricese Rocco Scotellaro ed in riferimento a questa ricorrenza ho chiesto al Presidente Bardi, al Presidente del Consiglio Cicala insieme a tutto l’Ufficio di presidenza di programmare per tempo ed organizzare, nell’anno 2023, un programma di iniziative per celebrare i cent’anni della nascita del poeta e Sindaco di Tricarico.”

E’ quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale Roberto Cifarelli, dopo la presentazione di una mozione firmata insieme al collega Marcello Pittella, con una nota in cui aggiunge:

“La vita, le opere e l’agire politico del sindaco/poeta Rocco Scotellaro hanno rappresentato un riferimento imprescindibile per i lucani ed, in particolare, per “I Contadini del Sud”, essendo stato capace di declinare la loro esigenza di riscatto sociale e culturale; un meridionalista antesignano del riscatto del Sud attraverso la cultura, paradigma tra gli altri che ha portato Matera a diventare Capitale Europea della Cultura 2019.”

“La richiesta di programmare iniziative pubbliche per celebrare i cent’anni della nascita di Rocco Scotellaro, continua Roberto Cifarelli, deve avvenire con il coinvolgimento dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio Comunale della città di Tricarico, nonché delle Istituzioni culturali del territorio, al fine di rendere il ricordo un’occasione di riflessione e di confronto pubblico sulla sua eredità politica e culturale per l’intera Regione e per il Mezzogiorno.”