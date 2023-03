Cifarelli (PD): piano industriale gruppo Natuzzi a rischio, sostegno a lavoratori ed azienda

“Pieno sostegno all’azione dei sindacati di categoria, FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, che insieme alle RSU degli stabilimenti di Puglia e Basilicata del gruppo Natuzzi, che conta circa 2000 dipendenti, hanno tenuto un presidio sotto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per scongiurare la mancata applicazione del Piano Industriale 2022-26.” Lo scrive il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli in una nota che così prosegue:

“Il piano presentato lo scorso anno dal gruppo Natuzzi, continua Roberto Cifarelli, avrebbe dovuto porre le basi per un rilancio del gruppo con tutta una serie di misure per ridurre al minimo le conseguenze sul piano occupazionale e quindi gli esuberi; invece la mancata proroga del Contratto di Espansione annunciata dalla Presidenza del Consiglio e il forte ritardo da parte di Invitalia nel pagamento delle tranche di finanziamento relative ai cospicui investimenti già effettuati dall’azienda stanno pregiudicando il piano di gestione degli esuberi.”

“Una questione che genera una ingiusta preoccupazione, conclude il capogruppo PD, perché il piano industriale messo in campo dal gruppo Natuzzi risulta coerente nelle prospettive e nella sua gestione con la possibilità di assorbire anche gli ipotetici esuberi. Il mondo politico istituzionale non può e non deve rimanere insensibile di fronte a questa vertenza. Dal canto mio, incalzerò la Regione Basilicata e, insieme, la Regione Puglia al fine di essere al fianco dei lavoratori e del gruppo Natuzzi per sostenere questa vertenza.”

Sempre sulla medesima vicenda vi è stato oggi un presidio di Cobas ed USB dinanzi alla Prefettura di Matera (https://giornalemio.it/cronaca/cobas-e-usb-pro-natuzzi-a-matera-due-richieste-a-urso-e-a-bardi/).