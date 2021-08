…e, pertanto, ne sollecitano le dimissioni dopo il commento pubblicato sul suo profilo social nei confronti del fondatore di Emergency Gino Strada, morto ieri a 73 anni. I consiglieri Cifarelli (Pd) Perrino, Leggieri e Carlucci (M5S) concordi: Tisci ,e non solo loro, invitano il dirigente dell’Arpab Tisci a dimettersi. Finora della Regione non è venuto fuori nulla. Forse si attende che Tisci faccia marcia indietro e si scusi, anche se la petizione on line su www.change.org , avviata dal segretario regionale della Cgil Angelo Summa, che ne chiede le dimissioni continua a raccogliere adesioni.



Certo è che Strada stimato nel mondo e in Basilicata, dove ha ricevuto una laurea Honoris causa, meritava e merita rispetto. E con lui quanti continuano a stimarlo. E per lui contano i fatti.



CIFARELLI PD: ANTONIO TISCI, IL TECNICO CHE PRETENDE DI FARE POLITICA

“Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa esprimerle”. Ho fatto ricorso a Voltaire, e difatti all’art. 21 dalla Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, per commentare la nuova uscita di Antonio

Tisci, direttore nominato dell’ARPAB, ha di nuovo voluto ricordare al mondo di essere uomo di estrema destra e che sogna di fare politica. Peccato che non riesce a farsi eleggere, e poiché non ce la fa a stare in silenzio, appena gli si presenta la possibilità di poter avere i famosi 15 minuti di celebrità, eccolo li che si lancia a capofitto. Questa volta per ribadire al mondo le sue idee razziste se l’è presa con Gino Strada, il fondatore di Emergency scomparso ieri. Avrebbe potuto osservare l’accaduto in rispettoso silenzio, se proprio non poteva usare parole di apprezzamento, ma certo un uomo delle istituzioni quale è, nonostante lui, non dovrebbe per ruolo e funzione, partecipare ad un dibattito facebook dove uno dei suoi seguaci si permette di scrivere, a proposito della morte di Strada, “una zecca in meno” senza che lui ne prenda le distanze.

Voglio immaginare il pensiero e la considerazione che avranno della Basilicata le tantissime persone e autorità scientifiche del mondo che hanno stimato Gino Strada. Antonio Tisci è libero di esternare qualsiasi pensiero politico, pure il più assurdo, ma non fin quando svolge le funzioni di direttore generale di un’Agenzia strategica per la vita e la morte della nostra regione. Non si può essere di parte. E purtroppo non si tratta della prima volta che accade. A mio avviso, il suo amico Assessore Gianni Rosa e il Presidente Vito Bardi dovrebbero intervenire e rimuovere dall’incarico Tisci, per consentirgli di continuare ad esprimersi senza dover dare conto a nessuno.

Gino Strada è stato un grande uomo. La sua morte è una perdita enorme. Sento di doverlo ringraziare per tutto ciò che ha fatto e per averci ricordato ogni giorno che tutto ciò che accade Ci Riguarda

Che Gino Strada riposi in pace.

Potenza, 14 agosto ’21

Il capogruppo PD

Regione Basilicata

Roberto Cifarelli





E QUELLO DEL M5S

Il D.G. di Arpab Tisci è semplicemente inadeguato a ricoprire quel ruolo istituzionale

Che Facebook fosse diventato un putrido acquitrino ce n’eravamo purtroppo accorti. Scorrendo i vari feed sono innumerevoli le reazioni degli analfabeti funzionali alle varie fake news sapientemente messe in circolo da regie occulte. Ciononostante è ancor più deprimente quando tra i protagonisti di questo scempio vi sono personaggi che ricoprono importanti cariche a livello istituzionale.



Stanno facendo molto scalpore le dissertazioni dell’attuale D.g. di ARPAB, Antonio Tisci, sulla scomparsa di Gino Strada, atte a fomentare sentimenti di odio verso una vera e propria istituzione nell’ambito degli aiuti umanitari, sganciata dalla politica di ogni risma ed indipendente da governi e poteri occulti. Ovviamente ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero senza, però, oltrepassare i limiti della decenza e del buonsenso. Tisci, forse, non è ben consapevole del ruolo che ricopre e della delicatezza che l’ambito ambientale rappresenta per questa regione.

Mentre la discarica di Matera fatica a spegnersi e un altro terremoto giudiziario minaccia la vita politica della regione, Tisci dovrebbe spiegarci come fa a trovare il tempo di produrre perle di rara bruttezza