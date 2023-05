Cifarelli (PD): perché non riapre la Lungodegenza nell’Ospedale di Stigliano?

“Sollecitato dal locale Circolo del Partito Democratico, ho presentato una interrogazione consiliare al Presidente Bardi e all’Assessore alla Salute Fanelli per conoscere quali sono i motivi ostativi alla riapertura dell’UOC Lungodegenza dell’Ospedale distrettuale di Stigliano.” E’ quando comunica il consigliere regionale Roberto Cifarelli con una nota in cui sottolinea che “Appare incomprensibile che ancora oggi l’UOC in oggetto sia ancora chiusa, privando così di un importante presidio sanitario l’intera provincia di Matera. L’Ospedale distrettuale di Stigliano è nato come presidio sanitario delle “aree interne” della Montagna Materana e purtroppo è oggetto di un continuo depauperamento di servizi che, di fatto, contribuisce a svilire la funzione di riferimento sanitario territoriale. Nel “Peragine” di Stigliano, la UOC di Lungodegenza risulta chiusa dall’aprile del 2020 a causa del pensionamento di parte del personale. Esso è tra i reparti che più hanno sofferto la mancanza di attenzione da parte del Governo regionale e dei vertici aziendali sanitari, tant’è vero che dopo oltre tre anni, e nonostante anche l’emergenza pandemica sia terminata, è ancora chiusa. Una condizione, aggiunge il capogruppo PD, incomprensibile alla luce del fatto che negli ultimi anni si è provveduto alla selezione del personale medico e del personale professionale sanitario-Infermiere ed è stato conferito incarico quinquennale di direttore della struttura complessa “Lungodegenza Medica” dell’ASM ospedale distrettuale di Stigliano al Dott. DENTAMARO Gaetano. Recentemente la prof.ssa Felicia Rasulo, Presidente dell’ANSB – Associazione Nuova Sanità e Benessere, ha anche inviato una diffida nei confronti dell’ASM di Matera sollecitando la riapertura del reparto di lungodegenza. Occorre restituire alla comunità stiglianese un presidio ospedaliero in grado di garantire l’insieme dei servizi sanitari e sociali e che svolga anche la funzione di punto di riferimento delle aree interne della montagna materana così come storicamente concepito. Il Partito Democratico sostiene una sanità che garantisca parità di diritti e condizioni per tutti i cittadini, di Stigliano come di Potenza, indipendentemente dal comune di nascita.

