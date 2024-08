Cifarelli (PD): Pepe, quei miliardi non sono merito di Salvini…ma di Conte, Gentiloni, Margiotta

“L’Assessore Pepe, nella foga di dover comunicare qualcosa a tutti i costi, rischia di affogare nella propaganda. E così, pur di lisciare il pelo al suo leader di partito, dimentica di dire che se i lucani potranno essere “Più connessi all’Alta Velocità. Con lo sblocco di nove miliardi di euro destinati alla tratta Salerno-Reggio Calabria, i collegamenti da e per la Basilicata saranno più rapidi, sia per chi partirà da Metaponto, Ferrandina e Potenza sia per chi si muoverà dalle aree di Maratea o Villa D’Agri” il merito è da attribuire all’ex Presidente del Consiglio -Giuseppe Conte-, al Commissario europeo -Paolo Gentiloni- e all’ex Sottosegretario alle infrastrutture, il lucano Salvatore Margiotta impegnati ad ottenere i fondi post pandemia del PNRR ed a programmarli assecondando anche gli interessi e le aspirazioni della Basilicata. A Salvini e Pepe il compito di vigilare affinché le opere vengano realizzate senza ritardi.” E’ quanto sottolinea il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli a fronte di quanto dichiarato da Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilicata nella nota che segue:

“Più connessi all’Alta Velocità. Con lo sblocco di nove miliardi di euro destinati alla tratta Salerno-Reggio Calabria, i collegamenti da e per la Basilicata saranno più rapidi, sia per chi partirà da Metaponto, Ferrandina e Potenza sia per chi si muoverà dalle aree di Maratea o Villa D’Agri. Ringrazio il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione riservata al Mezzogiorno e alle esigenze noi lucani. Con il presidente Bardi sapremo capitalizzare al meglio una simile opportunità. Questo servizio ci avvicinerà alle principali città italiane, tra cui Roma e Milano, con tempi di percorrenza ancora più ridotti. Se attualmente, di fatto, i treni veloci sono vincolati ad un’andatura standard da Salerno, in direzione Potenza, con la futura linea, e con le graduali aperture a partire dal 2026, avremo un transito più rapido e con un comfort di livello superiore. L’Alta Velocità è il sistema di trasporto di terra più celere e innovativo. I convogli utilizzati in Italia sono tra i più performanti d’Europa. Dunque, come ho già avuto modo di dichiarare, a fine legislatura avremo una regione più connessa alle principali reti di collegamento, superando l’antico isolamento”.