“L’ennesimo incidente mortale sulla SS 7 dimostra quanto da tempo stiamo dicendo: la SS 7 necessità di interventi per la messa in sicurezza. Il raddoppio delle corsie nel tratto che collega Matera alla SS 407 Basentana non è più procrastinabile. ”

E’ quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli che aggiunge:

“In questo periodo, i lavori sulla SS 407 Basentana stanno riverberando problemi di traffico anche sulla SS7, già particolarmente congestionata e pericolosa.

Occorre velocizzare tutte le procedure in essere, per fare in modo che questa maledetta strada smetta di fare vittime. La SS 7 deve avere la massima priorità nella programmazione della Regione Basilicata.”