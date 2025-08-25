lunedì, 25 Agosto , 2025
Cifarelli (PD): Il “convegnologo” Latronico, trova anche il tempo per governare la sanità in Basilicata?

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Prendiamo atto con piacere che l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha trovato al Meeting di Rimini il tempo e lo spazio per illustrare la sua visione di futuro per la Basilicata, fatta di qualità della vita, welfare e benessere. Tuttavia – osserva il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Cifarelli – sorge spontanea una domanda: quando l’assessore Latronico trova il tempo di occuparsi concretamente della sanità lucana, visto che è ormai diventato un vero e proprio convegnologo? La situazione degli ospedali e dei servizi territoriali è sotto gli occhi di tutti: carenza di personale e liste d’attesa interminabili. Mentre i cittadini fanno i conti con disagi quotidiani sempre più insopportabili, l’assessore sembra più impegnato a presentare slide nei salotti nazionali che a dare risposte alle famiglie lucane”.
Le visioni di lungo periodo sono importanti – conclude Cifarelli – ma governare significa anche assumersi responsabilità concrete oggi. E se non fosse drammaticamente vero, sarebbe quasi curioso vedere l’assessore andare a Rimini a raccontare una visione di sviluppo della Basilicata dopo sei anni ininterrotti di governo e senza avere ancora l’autorevolezza di chi ha portato a casa risultati. Per non parlare del fatto che, tra i tanti convegni annoverati, Latronico ha trovato modo e tempo di partecipare perfino a un’iniziativa di poesie in Calabria, degna di un’estate all’insegna delle cosiddette varie ed eventuali. È chiaro che Latronico è libero di andare dove vuole, ma non ammorbi i lucani con i suoi vuoti comunicati stampa!
Intanto il popolo lucano mentre continua a fare i conti con ospedali allo stremo, liste d’attesa infinite e servizi territoriali carenti, aspetta ancora il nuovo piano sanitario regionale e il piano strategico, mai discusso né approvato. E mentre si continua a raccontare fuori regione una realtà che non esiste, i cittadini scoprono la verità: i conguagli sono la vera eredità del bonus gas”.

