Cifarelli (PD): Azienda Sanitaria di Matera continua a procedere con atti di dubbia legittimità

“All’Azienda Sanitaria di Matera si continua a procedere con atti di dubbia legittimità.” A sostenerlo in una nota è il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli che così specifica: “L’ultimo in ordine di tempo riguarda la nomina del nuovo direttore amministrativo dott. Matteo Orciuli che dovrebbe sostituire il precedente direttore amministrativo dott. Massimiliano Gerli dimessosi dopo l’approvazione del consuntivo 2021 chiuso con uno squilibrio di bilancio della predetta Azienda Sanitaria.

Non si riesce davvero a comprendere, come sia possibile che la Direttrice Generale dell’ASM della quale non siamo a conoscenza se sia formalmente e legittimamente ancora in carica, continui a deliberare atti di dubbia legalità e sicuramente imbarazzanti sul profilo politico.

La inadeguatezza di Bardi, Fanelli e dell’ex Leone sono evidenti a tutti alla quale si aggiunge anche il disprezzo nei confronti dei lucani per nomine di Direttori Generali della Aziende Sanitarie utili solo a far quadrare gli equilibri di potere interni al centrodestra.

Sugli atti prodotti dalla Giunta regionale e dalla Dott.ssa Pulvirenti ho prodotto numerose interrogazioni consiliari di cui attendo ancora risposta:

Marzo 2021: Interrogazione a risposta scritta (ai sensi dell’art.105 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio regionale) su “Nomina Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera”.

Giugno 2021: Indizione avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)”. Stato dell’arte e chiarimenti.

Dicembre 2022: Azienda Sanitaria del Materano. Mancata approvazione bilancio consuntivo 2021. Chiarimenti.

Gennaio 2023: Azienda Sanitaria del Materano. Direttrice Generale. Provvedimenti.”

“Quanto appena rappresentato, sottolinea Cifarelli, rende evidente un atteggiamento del Presidente Bardi e del centrodestra in Consiglio regionale, considerata la tipologia delle interrogazioni, quantomeno al limite della omissione.

Ho presentato una ennesima interrogazione che riguarda la nomina, fatta dalla DG dell’ASM Pulvirenti, del dott. Matteo Orciuli a nuovo direttore amministrativo della Asm di Matera.

Dalla lettura dell’allegato curriculum alla delibera di nomina è possibile apprezzare un impegno politico significativo del neo direttore amministrativo dell’Asm come amministratore pubblico nel comune di Albano Laziale e come componente della segreteria dell’ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Lo stesso si è laureato presso l’Università degli Studi di Teramo in Scienze dell’amministrazione nell’anno 2019 ed è dirigente semplice a tempo determinato dal 16.9.2022 presso la ASL Roma 6.

Il Decreto Legislativo 502/92 e successive integrazioni e modifiche stabilisce che, per la nomina a direttore amministrativo, sono richiesti i seguenti requisiti: a) laurea in discipline giuridiche o economiche; b) eta’ inferiore a sessantacinque anni; c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande.”

“Dal curriculum allegato alla deliberazione non sembrano intravedersi la presenza di detti requisiti, conclude l’esponente del PDi, di cui spero che il presidente Bardi e l’assessore al ramo rispondano presto. Sul piano politico a ricordarci tutto quanto accaduto non saranno state le indagini e il terremoto giudiziario che ha colpito il centrodestra lucano, ma le risse davanti agli sportelli che i lucani sono costretti e vivere per ottenere una visita medica con il paradosso che, a causa di una spesa sanitaria verso altre regioni che mai aveva raggiunto questi livelli, i cittadini lucani non possono manco più usufruire di prestazioni sanitarie in altre regioni.”