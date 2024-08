Cifarelli (PD) a Bardi: a quando la fine dei lavori per la Casa dello studente a Matera?

“Quello che significa la casa dello studente a Matera è un tema più volte discusso e approfondito tuttavia rimane un’opera tuttora incompiuta della Regione Basilicata alla quale va data la massima priorità perché la città di Matera e l’Unibas non possono prescindere da un’opera così importante.” E’ quanto scrive il Consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli in una nota che cosi prosegue ” Sulla vicenda in oggetto, ho già presentato una interrogazione a risposta scritta prot. n.6662/C del 29/11/2021, purtroppo mai riscontrata; siamo a conoscenza del fatto che a Marzo 2023 è stata pubblicata la nuova gara d’appalto sui lavori per il completamento dello studentato, e nel novembre dello stesso anno, si è avuta l’aggiudicazione con il nuovo contraente.

Si tratta un’opera attesa da tantissimi anni che potrebbe certamente dare maggiore attrattività alla sede materana dell’Unibas, in quanto le residenze universitarie sono fondamentali per garantire il diritto allo studio, per favorire il miglioramento della qualità dei luoghi e dagli spazi della vita degli studenti in tutte le forme e declinazioni, dai momenti di studio e riflessione a quelli di socializzazione e condivisione di esperienze e, quindi, rappresentano un volano di crescita per tutto l’Ateneo lucano nonché mantenere vivo lo spirito di Matera capitale europea della Cultura.

Il Senato accademico, le organizzazioni studentesche, le famiglie e la città di Matera reclamano da anni maggiore attenzione verso il tema, sempre attuale, dell’alto costo degli affitti per i giovani universitari, e quindi, assume maggiore importanza conoscere la tempistica e l’evoluzione dei lavori in oggetto; per queste ragioni nell’interrogazione al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore alle Infrastrutture ho chiesto di conoscere lo stato avanzamento lavori e la conseguente tempistica per il completamento dello studentato di Matera ed al contempo in attesa del completamento della «Casa dello Studente» quali accorgimenti l’Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario della Basilicata, intende adottare affinché la sistemazione abitativa offerta agli studenti sia la più soddisfacente possibile”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.