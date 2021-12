“L’Assessore irrevocabilmente dimissionario Francesco Cupparo mi accusa di fare “un buco nell’acqua”. Nulla di male, ma purtroppo lui produce buchi nel bilancio regionale. ” Inizia così la replica del capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli all’assessore Cupparo che aggiunge:

“E’ evidente che le tante parole pronunciate sia nelle sedi ufficiali che sulla stampa non possono cambiare la realtà.

E la realtà è quanto contenuto nell’articolo 7 dell’assestamento di bilancio 2021 approvato nell’ultimo Consiglio regionale e confermato su mia domanda specifica in Commissione dalla funzionaria regionale.

“Articolo 7 Contributo ad APIBAS”

1. Nell’esercizio 2021 è riconosciuto un contributo straordinario ad APIBAS, dell’importo massimo di € 4.800.000,00, per il perseguimento dei fini istituzionali di cui alla Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.).

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 14 Programma 01 Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, per l’esercizio 2021.”

Come l’Assessore notoriamente irrevocabilmente dimissionario Francesco Cupparo potrà notare, si tratta di un contributo ad APIBAS e non di un fondo di rotazione. E cosa finanzierà questo contributo?…le attività ordinarie previste dalla legge istitutiva di Apibas che, sempre per legge, devono essere poste a carico delle imprese insediate nelle nove aree industriali della provincia di Potenza.

Come l’Assessore notoriamente irrevocabilmente dimissionario Francesco Cupparo potrà notare, si tratta di un contributo a valere per l’anno in corso che, mi auguro, possa bastare per il triennio.

Tra l’altro, nel tentativo di polemizzare e mostrarsi capace in energiche schermaglie lessicali, l’Assessore notoriamente irrevocabilmente dimissionario Francesco Cupparo ha già assurdamente confermato che quanto approvato in consiglio regionale serve per la gestione dell’APIBAS (titolo da basilicatanet.it -CUPPARO: FONDO 4,8 MILIONI DESTINATO A GESTIONE AREE INDUSTRIALI). (https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp sec=100133&otype=1012&id=3079078&value=regione)

Dunque l’Assessore notoriamente irrevocabilmente dimissionario Francesco Cupparo deve mettersi d’accordo con se stesso e soprattutto comprendere di cosa parla: con il contributo assegnato all’APIBAS viene pagato o meno il personale? E, se si, perché questi servizi deve pagarli il contribuente lucano?

A distanza di otto mesi dalla sua istituzione, Apibas non ha ancora un piano industriale nel mentre produce costi a carico della collettività.

Caro Assessore notoriamente irrevocabilmente dimissionario Francesco Cupparo, come avrebbe detto Antonio De Curtis in arte Totò, ci faccia il piacere.”