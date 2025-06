Cifarelli: noi compatti in consiglio comunale. Toc, toc. Sindaco che vuoi fare?

E’ la domanda che il candidato sindaco della coalizione riformista, maggioranza in consiglio comunale, rivolge al sindaco Antonio Nicoletti, che può contare al momento su 11 consiglieri. Una condizione da ‘’anatra zoppa’’ con una giunta da costruire, tecnico politica, che potrebbe essere presentata a metà, le scelte finora in alto mare sulla presidenza dei consiglio che richiedono riflessioni, aggiustamenti dell’ultima ora e situazioni di attesa. La seduta consiliare del 30 giugno potrebbe essere interlocutoria. Ma non è detto. Appello ai responsabili, con tutti i rischi di instabilità che la cosa comporta, come dimostrano altre esperienze amministrative. Cifarelli e il suo gruppo compatti… Almeno per ora.



COMUNICATO STAMPA

Cifarelli: pronti ad entrare uniti in Consiglio Comunale rispettando le scelte dei cittadini

Si è svolto ieri pomeriggio un incontro tra i consiglieri comunali eletti e i rappresentanti politici delle liste che compongono la coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli alle elezioni comunali di Matera.

Nel corso della riunione, tutti i presenti hanno ribadito con forza la compattezza della coalizione e la necessità di rispettare il mandato conferito dagli elettori, che hanno scelto con chiarezza una maggioranza consiliare netta e legittima.

Al centro del confronto, alcuni principi fondamentali: il rispetto della volontà popolare, la difesa della sacralità del Consiglio comunale come luogo massimo della rappresentanza democratica, e la ferma opposizione a qualsiasi manovra che possa favorire il passaggio di consiglieri in cambio di vantaggi personali o politici, tradendo la fiducia dei cittadini materani.

La nostra coalizione continuerà ad agire alla luce del sole, richiamandosi a criteri di coerenza, trasparenza e responsabilità. Un impegno che vuole essere non solo garanzia per i cittadini, ma anche monito per l’intero Consiglio comunale: la collocazione politica non può essere svenduta né barattata sull’altare delle convenienze o degli equilibri di potere.

A oltre due settimane dal voto, desta preoccupazione il fatto che non siano ancora note le intenzioni del sindaco sulla composizione della Giunta comunale. La città attende risposte, chiarezza e progettualità: l’ambiguità e l’assenza di visione generano smarrimento in un momento in cui occorrerebbe esattamente il contrario.

Coerentemente con lo spirito del nostro progetto politico, i consiglieri e i rappresentanti delle forze che compongono la coalizione ribadiscono il proprio impegno a lavorare per lo sviluppo del territorio, indicando una prospettiva chiara, concreta e credibile per il futuro di Matera.

Siamo uniti, determinati e pronti a servire la nostra città con limpidezza e dedizione.

Matera merita una politica pulita, che metta al primo posto l’interesse collettivo, e non le ambizioni personali.

Matera, 26 giugno 2025