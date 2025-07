Cifarelli: “Nicoletti finisca la campagna acquisti e faccia politica”

Roberto Cifarelli rende note alcune sue “considerazioni riguardo ad alcune dichiarazioni di Nicoletti ed alla convocazione del prossimo Consiglio comunale di Matera:

1) in una intervista a oltrefreepress Nicoletti ha dichiarato che proseguono le interlocuzioni con le forze politiche per superare il problema dell’anatra zoppa. Salvo che non ci siano stati incontri dei quali non siamo a conoscenza, da venerdì 4 luglio, allorquando lo incontrammo tutti insieme come coalizione prima del secondo consiglio comunale, ed un contatto telefonico tra il sabato e la domenica, non c’è stato più alcun contatto tra noi. Ciò non toglie, ma anche di questo non siamo (e non ci è dovuto) a conoscenza, la possibilità che Nicoletti abbia incontrato le forze dichiaratesi formalmente all’opposizione ma dialoganti.

Intanto la giunta, per quanto incompleta, di centrodestra con il contentino “civico” per chi ha deciso di passare il Rubicone (non credo sia un mistero in città) è stata nominata e, seppure con misterioso ritardo, ha anche iniziato a deliberare.

Attenderemo le dichiarazioni programmatiche che Nicoletti farà in Consiglio per ulteriori valutazioni in totale trasparenza.

La campagna elettorale è davvero finita, e pur nella legittimità dei comportamenti e delle scelte spero finisca la campagna acquisti (e vendite), e si faccia politica (possibilmente alta) sul serio nel rispetto della volontà degli elettori.

Matera merita chiarezza e non di essere presa in giro. Ma noi restiamo fiduciosi.

2) ieri, a margine del consiglio, si è tenuta una conferenza dei capigruppo in cui oltre “semplicemente” far convocare per il 25 il consiglio sugli equilibri di bilancio, abbiamo chiesto e ottenuto di mettere all’odg la istituzione delle commissioni e le dichiarazioni programmatiche del sindaco per fare in modo che l’attività del Consiglio possa iniziare realmente anche se la giunta è ancora monca. Tra l’altro abbiamo anche ottenuto, seppure in via eccezionale ed in attesa della istituzione delle commissioni, che gli equilibri di bilancio passino attraverso l’istruttoria della capigruppo in apposita riunione convocata per martedi 22.”

