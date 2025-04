Cifarelli: Nella sanità, no a propaganda pre-elettorale su atti dovuti

“A un mese dalle elezioni, la Regione convoca una conferenza stampa per annunciare atti dovuti, che l’ASM di Matera, la città e l’ospedale attendono da tempo”, dichiara il candidato sindaco Roberto Cifarelli, commentando l’iniziativa ad opera dell’assessore Cosimo Latronico prevista per venerdì 18 aprile 2025 presso la sede della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale. “È intollerabile -aggiunge- che un atto amministrativo dovuto a cui tutti abbiamo collaborato– come l’assunzione di 27 infermieri e 14 operatori socio-sanitari – venga trasformato in una infima azione di propaganda, come se si trattasse di un favore politico o di una concessione straordinaria. L’Assessore Cosimo Latronico, in pieno periodo pre-elettorale, svolge funzioni come un qualsiasi fiancheggiatore politico elettorale a favore di una ben identificata parte politica. Intendo richiamare l’attenzione della Direzione Aziendale che deve assicurare l’efficienza e la buona amministrazione non facendosi strumentalizzare da passerelle politiche. La salute dei cittadini non è una vetrina, ma un diritto. Chi governa e chi amministra deve agire con serietà e discrezione, senza piegare gli atti amministrativi a logiche elettorali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.