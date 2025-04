Cifarelli: “Mettiamo da parte acredine e contrasti e lasciamo spazio alla reciproca comprensione.”

Dall’alto del risultato delle primarie che lo hanno decretato di gran lunga il vincitore tra i cinque che si contendevano la nomina a candidato alla carica di Sindaco di Matera alle prossime elezioni amministrative, Roberto Cifarelli lancia un ramoscello d’ulivo a chi non ha condiviso la sua scelta, in primis all’interno del proprio partito. E lo fa dopo aver dimostrato a questi ultimi che i consensi conseguiti alle precedenti regionali nella Città erano tutti suoi (e in questo caso li ha anche incrementati), smontando la narrazione che allepoca fosse stata confezionata una lista ad hoc per lui e che chiunque sarebbe stato eletto. Una enorme soddisfazione personale, sicuramente, ma al prezzo di aver devastato quel poco di parvenza di partito che esisteva. Illudersi del contrario è contro l’evidenza. L’operazione costruita con Casino (padre, prima che con Nicola) e con Marcello Pittella, veicolata intelligentemente sulla zattera costruita dai “100 giovani”, ora per reggere ed andare avanti nel cammino più difficile che gli tocca fare -quello del voto reale- non può contemplare nemmeno un operoso ravvedimento del PD. Un appoggio ufficiale con una propria lista e il simbolo -infatti- difficilmente sarebbe gradito dalle parti di Casino. Dunque al partito ufficiale rimangono due strade, appoggiare il suo consigliere regionale che potrebbe portarlo alla conquista del municipio, pagando pegno e rinunciando a presentare il proprio simbolo come già fatto a Potenza. Oppure, presentarsi in concorrenza- ammesso e non concesso che il centro sinistra riesca a partorire una sua candidatura- con simbolo e lista composta da quel poco che rimarrà fuori da quella/e che sosterra/nno Cifarelli. Lo sapremo a breve. Roberto Cifarelli, il ramoscello d’ulivo -quanto mai appropriato in questa vigila pasquale- lo rivolge anche alle altre realtà civiche -non ancora aderenti al suo progetto- che hanno dimostrato capacità di elaborazione programmatiche sui problemi della città. Quanto questo appello attecchirà, anche questo lo sapremo a breve. I termini per la presentazione delle liste incombono. E a tutti i soggetti in capo toccherà scegliere cosa fare. A seguire la nota integrale.

Matera ha scelto: una straordinaria prova di democrazia e partecipazione per costruire insieme il futuro della città. “Correre alle primarie è stata per me una scelta di coraggio e libertà, nata da un profondo amore per Matera. Ho creduto fin dal primo momento che fosse possibile un percorso nuovo, trasparente, aperto, fondato sulla partecipazione reale delle persone. E i cittadini materani hanno risposto con entusiasmo e fiducia. La risposta popolare dei materani alle primarie “Open city” volute dai “Giovani per Matera – Matera per i giovani” è netta ed inequivocabile. Domenica 6 aprile è stata dunque una bella giornata. Una giornata gioiosa perché tante materane e tanti materani hanno apprezzato la decisione di mettere nelle loro mani il futuro della comunità. Anche per questo avverto l’enorme responsabilità che mi viene attribuita dal voto. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa festa della partecipazione. Innanzitutto nei confronti dei giovani che hanno voluto assumersi la responsabilità di lanciare la sfida democratica. Grazie a Cinzia Scarciolla, Adriana Violetto, Nicola Casino e Paolo Grieco che hanno con generosità e impegno deciso di partecipare. Abbiamo vinto insieme, con noi ha vinto il progetto e insieme continueremo questo viaggio allargando e includendo altre forze e nuove energie che ci consentiranno di costruire una grande coalizione in grado di vincere le elezioni. Alle tante forze civiche che da mesi stanno animando il dibattito sul destino della nostra città e che ne hanno a cuore il suo progresso, desidero perciò rivolgere un appello perché insieme possiamo rimettere al centro Matera nelle politiche regionali e a livello nazionale attraverso un progetto forte ed unitario. Ho avuto modo di apprezzare le proposte programmatiche elaborate da esponenti della nostra comunità che rappresentano un patrimonio prezioso di conoscenza ed esperienza politica e culturale di cui Matera ha sempre bisogno. Anche a quelle proposte intendo ispirare il programma di governo e la futura azione politica laddove la città vorrà scegliermi come sindaco. Rispetto la decisione di coloro che non hanno condiviso la partecipazione alle primarie. Mettiamo da parte acredine e contrasti e lasciamo spazio alla reciproca comprensione. In ballo è il futuro di Matera. Siamo città della pace e della inclusione. Abbiamo dimostrato nel recente passato come si valorizza il patrimonio culturale e creativo di Matera. Possiamo farlo di nuovo, insieme.”