Cifarelli: la SS7 Matera-Ferrandina ancora dimenticata da Bardi-Meloni

“Siamo riusciti a leggere l’elenco delle opere finanziate con gli FSC la cui sottoscrizione degli accordi è avvenuta tra Bardi e Meloni in pompa magna alcuni giorni fa. La SS.7 Matera-Ferrandina è stata nei fatti nuovamente ignorata. Eppure, nel 2019, all’atto del suo insediamento, l’allora neo presidente Bardi in Consiglio regionale pronunciò parole solenni: “Per questo al primo punto del Programma di Governo regionale ci saranno le INFRASTUTTURE……E’ necessario anche l’immediato completamento della Ferrandina -Matera.” Balle!” Lo scrive il consigliere regionale Roberto Cifarelli in una nota che così prosegue “Dopo cinque anni di governo regionale di centrodestra non abbiamo assistito a nessuna nuova opera infrastrutturale se non due “tagli di nastro” di lavori iniziati prima dell’insediamento di Bardi&co. Di fatto si sono trovati ad inaugurare due interventi, due di numero, loro malgrado.

Sul raddoppio della ss 7 Matera – Ferrandina poi, la retorica del cambiamento ha toccato l’apice dell’ipocrisia in quanto nonostante varie manifestazioni organizzate dai sindacati, l’alta incidentalità della tratta stradale e le mozioni che all’unanimità il Consiglio ha approvato che mettevano in evidenza come “ Matera e la sua provincia non possono e non debbono essere totalmente esclusi da ogni opera di possibile miglioramento della viabilità stradale, la SS7 deve essere una priorità per questo sia Governo”, ed impegnavano la Giunta regionale a: “Porre in essere ogni azione utile affinché la SS7 sia raddoppiata in tutto il suo tratto in lotti funzionali e indipendenti, inserendola tra le priorità urgenti da cantierare; a sbloccare tutto ciò che osta, a livello decisionale e politico, alla realizzazione dell’opera di allargamento dell’arteria in tempi immediati; a sollecitare l’Anas alla redazione del progetto”, nulla di tutto ciò è avvenuto.

Sull’annosa vicenda, l’ultima “sorpresa” l’abbiamo appresa leggendo il quadro economico delle risorse previste dall ‘Accordo per la Coesione 2021 – 2027 Governo – Regione Basilicata ed il relativo Programma di interventi il cui importo richiesto ed assegnato all’opera SS 7 Matera-Ferrandina -Pisticci è miseramente pari a 5 milioni di euro, sugli 817.278.223,12 milioni complessivamente destinati alla Regione Basilicata.

Nel prendere atto della totale noncuranza del Governo regionale, c’è stata una giusta levata di scudi da parte dei sindacati, delle associazioni datoriali nonché di storiche associazioni culturali, in primis il Circolo La Scaletta, che, nel rilevare “ la tendenza a distribuire le risorse in modo estensivo, senza risolvere concretamente i problemi di fondo” chiedono conto degli impegni presi (e da prendere ai candidati/Presidenti) su questa importante arteria considerata “l’importanza per la sicurezza stradale e per contrastare il declino delle aree interne della Regione “.

A questo proposito, in questa legislatura altri fiumi di parole e di retorica si sono sprecati sulle aree interne, spopolamento ecc….. nulla di nulla è stato fatto ma, quel nulla è stato spacciato per cambiamento..”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.