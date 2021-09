“E’ ancora alta l’eco mediatica sulla partecipazione e sulla conseguente assunzione come dirigente presso l’Azienda Sanitaria di Matera del consigliere regionale Vizziello. E non potrebbe essere altrimenti vista la particolarità del caso. L’opinione pubblica vuol sapere come mai un consigliere regionale in carica partecipa ad un avviso pubblico promosso da un’Azienda Sanitaria che per legge è sottoposta al controllo di gestione e di valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie offerte nonché alla regolamentazione e alla organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute da parte della stessa Regione”.

Inizia così una nota diffusa da Roberto Cifarelli che aggiunge:

“L’unicità della vicenda mi ha spinto a presentare una interrogazione (e successivamente una richiesta di accesso agli atti) al Presidente della Regione Bardi con la quale chiedo conto su quali iniziative intenda intraprendere per chiarire pubblicamente i termini procedurali e di opportunità della vicenda che vede coinvolto un autorevole rappresentante del Consiglio regionale e il management dell’Azienda Sanitaria di Matera. Una delle motivazioni per cui si sarebbe proceduto all’assunzione del Dottore/Consigliere regionale sembrerebbe essere quella di sanare le carenze di personale ed abbattere le liste di attesa”.

“La condizione di consigliere regionale obbliga l’Asm a porre in aspettativa immediata il dr. Vizziello, rendendo altresì vano lo sforzo dell’Azienda che non godrebbe comunque fino alla fine del mandato istituzionale delle prestazioni del neo assunto. Pertanto – conclude Cifarelli -, anche sulla scorta di quanto sostenuto dal Presidente Bardi nell’ultimo Consiglio regionale, la vicenda è tutta da chiarire. I Lucani si augurano che alle parole seguano i fatti”.