Cifarelli ha incontrato Nicoletti: “Si trasformi un problema in una grande opportunità per la città

“Questa mattina Roberto Cifarelli e la coalizione che l’ha sostenuto alle recenti elezioni amministrative, ha incontrato il sindaco Nicoletti dietro suo invito.” E’ quanto si apprende da un post del consigliere regionale, nonchè neo consigliere comunale a capo della coalizione che ha ottenuto la maggioranza dei consiglieri comunali eletti che, spiega, si è trattato di “Un confronto atteso, giunto a oltre due settimane dal voto, accolto con senso istituzionale e spirito democratico.

Durante l’incontro, la coalizione, nel considerare la straordinarietà della situazione, ha ribadito la piena disponibilità, nell’interesse esclusivo della comunità materana, a cooperare con senso di responsabilità.” Significativa la precisazione che “È stato chiesto al sindaco Nicoletti di condividere con l’intero consiglio comunale che, alla straordinarietà del momento, occorra rispondere con un avvio della consigliatura che tenga conto della necessità di unire la città attraverso la ricerca costante del confronto, del dialogo, della sintesi.

In una fase in cui i cittadini chiedono unità e risposte credibili, ogni ambiguità e manovra tattica o di parte rappresenterebbero una danno profondo alla città.

Abbiamo pertanto auspicato che nel rispetto delle prerogative del sindaco l’interesse generale venga perseguito con una squadra di governo che sappia dialogare con l’intero consiglio comunale, credibile, e capace di affrontare con serietà le sfide che attendono Matera.” Infine, l’auspicio che “Trasformi, Nicoletti, un problema in una grande opportunità per la città.”

