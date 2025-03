Cifarelli: ”futuro Biblioteca ”Stilgliani” certo e autonomo. Ma servono fatti

E finora non ne abbiamo visti, dopo le migliaia di firme raccolte dal Comitato ”pro biblioteca” le audizioni in commissione rimasta senza esito, il silenzio della giunta sula necessità di dare certezze ”amministrativa” con capitolo di spesa dedicato alla Biblioteca ” Tommaso Stigliani” e attribuzioni di delege piene alla Provincia, dopo lo sconquasso normativo compiuto dalla legge Del Rio e dal referendum renziano che ha finito con il complicare le cose. E non abbiamo saputo nulla nemmeno sui fondi annuali da destinare alla Biblioteca, sia per il mantenimento che per potenziare gli organici. Silenzio, fatta eccezione per un recente incontro svoltosi a Potenza, con Provincia e Unibas, al quale – al momento- non sono seguiti atti concreti. Sull’argomento ritorna con un comunicato il consigliere regionale Roberto Cifarelli, che chiede per quella importante istituzione culturale ospitata nel Palazzo dell’Annunziata ” un futuro certo e autonomo, che non dipenda da soluzioni estemporanee”. Argomento che, purtroppo, non abbiamo sentito in maniera forte in una campagna elettorale dove si naviga a vista…



COMUNICATO STAMPA

Cifarelli (PD): Il futuro della Biblioteca Stigliani deve essere certo e autonomo, non dipendere da soluzioni estemporanee

La Biblioteca Tommaso Stigliani è un pilastro della cultura lucana, e il suo futuro non può essere legato a trattative occasionali o a soluzioni emergenziali. La Regione deve assumersi la responsabilità di garantire stabilità e autonomia alla struttura, senza che ogni anno si debba bussare alla porta del presidente Bardi per ottenere risorse.

È quanto afferma il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Cifarelli, sottolineando la necessità di una strategia chiara e duratura per il sostegno della biblioteca materana.

“La Stigliani custodisce un patrimonio culturale inestimabile ed è un punto di riferimento per studenti e cittadini. Tuttavia, senza risorse stabili, personale adeguato e un piano strutturato, il rischio è che ogni anno si riproponga l’incertezza sulla sua sopravvivenza. Serve un impegno concreto e definitivo da parte della Regione, che non può più limitarsi ad affrontare il problema in modo episodico”.



Un’opportunità importante arriva dalla proposta dell’Università della Basilicata di aprire una sezione della propria biblioteca all’interno della Stigliani, un progetto che può rafforzarne il ruolo accademico e culturale senza compromettere l’autonomia. “È un’iniziativa che va sostenuta – spiega Cifarelli – ma parallelamente la Regione deve garantire un finanziamento strutturale e il personale necessario, compreso un bibliotecario stabile, per assicurare servizi adeguati alla comunità.”

La legge regionale 27/2015, che prevede la collaborazione tra Provincia, scuole e università, offre già un quadro normativo chiaro per garantire il futuro della Stigliani. “Non serve inventare nulla di nuovo – conclude Cifarelli – ma applicare le leggi esistenti e dotare la biblioteca delle risorse di cui ha bisogno. Matera non può permettersi di dipendere ogni anno dalle scelte di chi governa, né di elemosinare ciò che dovrebbe essere garantito.”

Matera, 4 marzo 2025