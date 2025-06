Cifarelli e Nicoletti hanno dato il buon esempio anche per i referendum.Avanti con il voto!

C’è tempo per le percentuali, le previsioni,tra ipotesi, ansie e via considerando per quello che potrebbe essere il risultato finale,dopo una campagna elettorale giudicata da tanti dai toni esasperati, sull’onda delle spinte e delle strategie social. Conta la sostanza: quello che, come e con chi si vorrà – si spera – nell’interesse di Matera, che continua a perdere residenti e giovani. Per farla breve servono fatti, scelte, determinazioni e autonomia decisionale. Il ballottaggio tra i candidati sindaci Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti parte da qui, aldilà delle spinte nazionali e regionali e da modelli negativi finalizzati a ignorare, per nascondere incapacità ad affrontare temi economici e sociali, l’espressione democratica di cittadini e concittadini. Sotto questo aspetto sia Cifarelli che Nicoletti hanno ritirato e votato le schede per la scelta del candidato sindaco e per i cinque referendum. E questo è un esempio di rispetto della volontà popolare aldilà dei risultati che verranno fuori alla chiusura dei seggi di lunedì 9 giugno alle 15.00.





La rilevazione dlle comuncali dei votanti a Matera, dopo mezzogiorno ha raggiunto l’11, 76 per cento con 5938 votanti, rispetto ai 13,76 del primo turno e questo nonostante i 34 gradi e la voglia di andare al mare. Accolto il nostro invito e in serata,ne siamo centro, le percentuali saliranno di parecchio. Quanto al come andrà a finire. E’ presto. Contano i numeri, la compattezza delle coalizioni che, come accade ad ogni ballottaggio, perdono qualcosa. Vediamo gli indecisi e il mandato di alcuni a votare secondo coscienza. Cosa si prevede ? Uno scarto di una manciata di voti tra i candidati sindaci…come accade tre consiliature addietro, era l’aprile del 2010, con uno scarto di 179 voti tra Salvatore Adduce e Angelo Tosto (14.336 voti per Adduce, 14.157 per Tosto) o non ci sarà storia?. Aspettiamo domani sera e rispetto per la volontà degli elettori. Poi si potrà brindare e mettere tavola. Qualcuno con anatra o cappone,https://giornalemio.it/satira/basta-parrucche-finita-lera-dellamore-volano-stracci-corna-e-anatre/, come raffigurato in un corto da Antonio Andrisani e Michele De Novellis, altri con l’anatra zoppa già vista- ma era la Prima Repubblica- in quel di Potenza, che ”gratta gratta”fa sentire il suo campanile regionale anche nella Città dei Sassi.