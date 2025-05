“Cifarelli, da 30 anni vivi di politica, con la sinistra o la destra quando ti serve. Prendi in giro i cittadini”

Ad un Roberto Cifarelli che era appena sceso da quel palco, ha replicato a stretto giro il M5S, con il suo candidato sindaco, Domenico Bennardi, che gli ha detto: “Ma se tu, consigliere regionale, fai politica da 30 anni e vivi di politica e stai con la destra quando ti serve, stai con la sinistra quando ti serve, vuol dire che stai prendendo in giro i cittadini, vuol dire che vivi solo di politica. E ancora “Non si parla di pace solo con un cartello qui sul palco. Noi abbiamo una responsabilità, quella di rappresentare il Mediterraneo come città della pace. Ma come fai a parlare di pace se stai con chi fino all’altro giorno era in Forza Italia? Come fai a parlare di pace con Azione, che è un partito beligerante? Come fai a parlare di pace quando governi con la destra? Questa città non può essere amministrata dalle destre che coerentemente si dichiarano, né da accozzaglie che sono il tutto e il nulla. Perché quando amministri e ti unisci a pezzi di destra, a pezzi di sinistra, non sei più niente. Perché è un’offesa alla democrazia, è un’offesa ai cittadini, solo per cercare di arrivare al risultato.” Bennardi ha aggiunto che “La cosa peggiore, nella politica è rinunciare ai propri valori, alla propria storia, alla propria identità. Mescolarsi con chi fino all’altro giorno era tuo avversario, ma non solo. Ancora oggi, in consiglio regionale, il consigliere Casino è nel centro-destra. Casino sta con Cifarelli. Cifarelli è ancora consigliere del PD. Pitella, il regista di questa operazione, è il presidente del consiglio regionale. Sta nello schieramento di centro-destra. È tutto insieme, una mescolanza senza senso. La politica è fatta di coerenze. Io seguo un partito, una storia, degli ideali e vado avanti verso quella strada.Non mi vado a contaminare con chi è mio avversario in regione. Questa accozzaglia io la definirei un sistema di potere.” Persino indefinibile: “Matera da chi sarà amministrata nel caso in cui dovesse vincere quel minestrone? Non lo potremo dire.” Infatti ha ricordato che “Cifarelli ha detto pubblicamente che non rappresentiamo il centro-sinistra, ha detto anche che non rappresentiamo il centro-destra. Ma cosa rappresentano? Quando gli ideali, quando i valori vengono messi in secondo ordine rispetto ai propri interessi non c’è più politica, non c’è più nulla.” Quindi la richiesta alla città di “avere il coraggio di essere se stessa, questa città deve avere il coraggio di votare per la coerenza.” Quella coerenza che ha rivendicata per se stesso e per i componenti della lista del M5S (“Con me ci sono ragazzi e ragazze che stanno dalla stessa parte da oltre 15 anni, questo è un valore aggiunto. Abbiamo perso forse qualche pezzo, ma probabilmente così riusciamo a essere anche più forti, perché non abbiamo quei soggetti che oggi hanno rovesciato la giacca e si sono orientati verso altri lidi, probabilmente più semplici, più sicuri.“) e che li rende “liberi da quelle sedi di poteri” che vogliono “riprendersi la città”. Bennardi si è dichiarato sicuro che in tal modo si possa “arrivare ad un risultato ancora più importante” di quello che è stato orgogliosamente rivendicato essere stato fatto durante la amministrazione uscente interrotta (“Anche forse per qualche ingenuità politica”) ma soprattutto “Perché c’era un disegno” messo in atto da parte degli “stessi soggetti che sono andati a firmare dal notaio, nella loro variopinta unita,” e che “sono gli stessi soggetti, che oggi si candidano a riprendere la città attraverso il progetto di Cifarelli.” Bennardi ha ancora una volta ricostruito, con nomi e cognomi, la fine anticipata della sua amministrazione i cui risultati sono stati elencati in modo particolareggiato sia dagli ex consiglieri (nuovamente candidati) che hanno parlato prima di lui, sia da lui stesso con riferimento in primis a “questo bellissimo risultato di Capitale Mediterraneo e della cultura e del dialogo”, rivendicandolo personalmente: “Sono stato io a intercettare questo concorso e scrivere la fondazione perché la fondazione Matera 2019 potesse candidare Matera a questo risultato. (6:38) Ce l’abbiamo fatta. Nel 2026 saremo Capitale Mediterraneo e della cultura e del dialogo.” Partendo dalla situazione ereditata all’inizio della propria amministrazione “Abbiamo trovato cantieri che faticavano a decollare, c’erano delle indagini molto importanti come l’indagine allattamento (oltre 90 indagati e un dirigente dei lavori pubblici arrestato dopo il mio insediamento). Abbiamo trovato un comune dove per parlare di piazza della visitazione faceva tremare le gambe. Siamo andati avanti, abbiamo voluto portare avanti quel cantiere e tanti altri cantieri, anche la Torraca sotto indagini, perché volevamo non perdere i finanziamenti, volevamo riqualificare aree brutte che stiamo trasformando in parchi e in zone belle.Abbiamo fatto tante cose, le trovate sempre sul nostro sito.” Le strade (4 milioni, il primo anno 1 milione e poi gli ultimi due anni 4 milioni…Investire sulle strade vuol dire investire sulla sicurezza, ma anche sull’accessibilità, perché abbiamo chiesto che nei contratti si potessero andare a creare quegli scivoli per i disabili per salire su marciapiedi. Investire sulle strade significa investire anche in decoro, in bellezza.) Scuole (2 milioni e mezzo sulle scuole….c’erano impianti di riscaldamento che non venivano toccati veramente dagli anni Ottanta, c‘erano scuole senza palestre, docce, non c’era l’acqua calda. Abbiamo candidato la palestra di Via Lucrezio al PNRR.) E in merito al PNRR “Sorrido quando sento i miei colleghi candidati sindaci parlare del PNRR.Noi abbiamo vinto, come Città di Matera, 33 milioni di euro. Non conoscono i progetti. C’è da mettere su una task force per chiudere questi progetti. E noi li conosciamo e ci teniamo. E la scadenza è il 2026.“ In merito alle politiche sociali, dopo aver sottolineato che esse non possono essere indifferentemente affrontate “da destra e da sinistra“, ha ricordato il recupero dell’immobile abbandonato in Via Conversi destinandolo al progetto “dopo di noi“. Al termine del suo intervento ha invitato gli elettori ad essere presenti nuovamente in piazza giovedì prossimo in cui è prevista la presenza del leader nazionale Giuseppe Conte. QUI sotto il video dell’intera iniziativa.

