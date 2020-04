“L’Assessore Cupparo, il giorno di Pasquetta, mi ha onorato di una articolata risposta ad un mio comunicato dal titolo ‘Bardi e il teatrino della politica’”.

Ad affermarlo il capogruppo di CD-Pd, Roberto Cifarelli, (con riferimento alla nota dell’assessore che abbiamo pubblicato ieri https://giornalemio.it/cronaca/cupparo-basilicata-e-sardegna-possibili-regioni-a-sperimentare-fase-2/) che aggiunge:

“E’ evidente il tentativo dell’assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport di spostare l’attenzione dai problemi all’interno della maggioranza di centrodestra che guida la Regione, provando, così, ad alimentare quel teatrino della politica tanto criticato dal Presidente Bardi, e ad inventare una sorta di competizione tra chi sta facendo meglio (o peggio) tra Governo regionale e nazionale”.

“Cupparo – sottolinea Cifarelli – provi, piuttosto, a spiegare le ‘magnifiche’ cose fatte ai medici di famiglia e convincerli che tutto è stato fatto per il meglio, ai cittadini che hanno implorato per avere un tampone, ai tanti operatori sanitari e non che ancora aspettano i dispositivi di protezione, ai sindacati che un giorno sì e l’altro pure criticano l’operato di task force e cabina di regia, ai sindaci di destra e di sinistra che hanno chiesto il commissariamento dell’emergenza, ai rappresentanti degli imprenditori che non gliele hanno mandate a dire, agli operatori dell’informazione, cui va la mia più convinta solidarietà, per il tentativo di intimidazione nei loro confronti”.