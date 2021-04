“Le dichiarazioni del Procuratore distrettuale antimafia di Potenza, Francesco Curcio, secondo cui l’opera della criminalità organizzata in Basilicata e’ un fenomeno che fa registrare “non di rado una sottovalutazione“ devono far riflettere e allo stesso tempo devono spingere la classe politica ad essere netti e solidali con le sue affermazioni. Ogni fenomeno di criminalità va contrastato attraverso l’unità delle classi dirigenti verso questo obiettivo.”

E’ il il commento del Capogruppo CD-PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli a seguito dell’operazione “Iceberg”.

“Per le organizzazioni criminali, continua Cifarelli, dimostrare la loro forza attraverso la gestione in un luogo simbolico come il bar all’interno del Palazzo di Giustizia a Potenza è un segnale che deve farci preoccupare per quanto questi fenomeni possono essere pervasivi fino ad interessare potenzialmente ogni attività economica lucana.

E’ segno, che la battaglia contro ogni tipo di criminalità deve tornare ad essere per le forze politiche di Basilicata un elemento distintivo della propria azione