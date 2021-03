“Un’altra occasione è stata persa” dichiara il capogruppo CD-PD, Roberto Cifarelli che aggiunge: “Il Consiglio regionale di ieri, convocato in seduta straordinaria su richiesta dei gruppi di minoranza, poteva essere un’occasione per fare una seria discussione relativa alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in Basilicata e al piano vaccinale regionale. Invece è stata, per qualche consigliere fuori dal mondo, l’ennesima manifestazione di giubilo per lo straordinario lavoro che Bardi e Leone che stanno profondendo per la Basilicata.

La maggioranza di centrodestra che governa la Regione penso che si possa definire “maggioranza Matrix”: una maggioranza che vive in un’altra realtà. Per il Presidente Bardi e la sua prepotente maggioranza la collaborazione consiste nello stare in silenzio e omaggiare il capo. Esattamente quello che fanno i Consiglieri di maggioranza che lo sostengono”.

Il tentativo dei gruppi di minoranza di offrire un contributo di idee e proposte attraverso la presentazione di una risoluzione con la quale si prevedeva, tra le altre cose, il ristoro per i Comuni per le spese sostenute nella collaborazione alla campagna vaccinale è stato respinto con arroganza e sprezzante atteggiamento.”

“Da parte nostra, conclude Cifarelli, voler palesare il sentimento che i cittadini lucani vivono, ovvero la paura del contagio e le grandissime difficoltà economiche è, per Bardi e Leone, solo un modo di fare sterile propaganda. Nonostante questo, non ci stiamo a farci mettere nell’angolo a stare: zitti e buoni. Continueremo, in Consiglio e fuori a parlare con tutti perché la Basilicata non si perda nell’anonimato dell’autoreferenzialità.”