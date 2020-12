“Non ci convincono per nulla le spiegazioni che l’assessore Leone sta dando sulla carenza dei vaccini influenzali. Faremo l’accesso agli atti per conoscere veramente la situazione: quante sono le dosi di vaccino antinfluenzale realmente messe a bando, ovvero quante dosi di Fluad (il vaccino per gli anziani), quante dosi del vaccino tetravalente destinato alla popolazione da 6 mesi di età in poi, quante ne sono arrivate e come sono state distribuite.”

E’ quanto scrive in una nota il Capogruppo CD-PD in Consiglio Regionale Roberto Cifarelli in cui aggiunge:

“Non mi piace affatto dirlo, ma non ci fidiamo più delle dichiarazioni dell’Assessore Leone. Voglio ricordare che in data 17 novembre l’assessore Leone a mezzo stampa dichiarava, in risposta al segretario della Società italiana di medicina generale di Matera, Ernesto Bitetti che:

“Quest’anno abbiamo ordinato 145 mila dosi di vaccino antinfluenzale (…).

Ad oggi abbiamo ricevuto e distribuito 74 mila dosi di vaccino e presto ne arriveranno altre 71 mila di cui una parte già nei prossimi giorni, quelli recuperati attraverso la Regione Puglia, e un’altra parte nelle prossime settimane.

Pur comprendendo l’ansia dei cittadini, desiderosi di effettuare il vaccino il prima possibile in questa stagione emergenziale, vorrei ricordare (…) fino al 10 dicembre rientriamo tranquillamente nei tempi utili per poter vaccinare, dal momento che il periodo influenzale si concentra generalmente tra la metà di gennaio e l’inizio di febbraio”.

Bene, o meglio, male. Ieri 10 dicembre 2020 ho sollevato la questione denunciata a mezzo stampa dal segretario provinciale della FIMMG Matera, Michele Campanaro riguardo al mancato arrivo a Matera della seconda fornitura di vaccini antinfluenzali annunciata dallo stesso Assessore Leone, e che le esigue 1900 dosi di Fluad (il vaccino per gli anziani), destinati all’intera provincia di Matera, sarebbero state consegnate al solo Distretto di Policoro.

Quello a cui stiamo assistendo è che tutte le rassicurazioni dell’assessore Leone stanno saltando e questo determina enorme preoccupazione tra le persone e tensioni con i medici. Noi non abbiamo capito quante dosi di vaccino antinfluenzale devono ancora essere distribuite e quanta popolazione reale possa essere coperta da questa campagna vaccinale.

Ci dispiace per le continue brutte figure che l’assessore Leone si sta procurando.

Questo modo di fare getta discredito su tutta la sanità lucana buttando al vento tutto l’enorme lavoro che i nostri medici, personale sanitario e non stanno mettendo in campo.

Circa un mese fa, con il collega Pittella, abbiamo indirizzato una interrogazione a risposta scritta all’Assessore Leone circa le ragioni del ritardo della distribuzione dei vaccini antinfluenzali agli operatori sanitari, chiedendo, nel contempo, di chiarire tempi, modalità e quantità esatte di approvvigionamento delle dosi da parte della Regione Basilicata.

Oggi non è più tempo di attendere. Vogliamo risposte serie e documentate e dunque procederemo anche con gli accessi agli atti.

Pertanto rinnovo la richiesta al Presidente Bardi di approfondire le ragioni dei ritardi dell’approvvigionamento e distribuzione dei vaccini antinfluenzali, nell’eventualità dovesse trovarvi effettivo riscontro, di ritirare la delega da Assessore regionale alla Sanità a chi, e non è la prima volta, dimostra di non essere in grado di gestire un settore così complicato e stressato come quello della sanità.

Se Leone dovesse aver mentito e Bardi non gli revoca la delega faremo una petizione popolare per rimuoverlo.”