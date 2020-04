“Un mio comunicato dal titolo “Bardi ed il teatrino della politica”, censurato da Basilicatanet in quanto mai pubblicato, viene invece prontamente ripreso dall’Assessore Cupparo che il giorno di Pasquetta mi onora di una articolata risposta questa, invece, prontamente pubblicata sul sito regionale guidato dal sig. Calenda, la stessa persona protagonista che nei giorni scorsi aveva rilasciato una improvvida intervista a Selvaggia Lucarelli.”

E’ quanto scrive in una nota Roberto Cifarelli, copogruppo regionale di CD-PD che così prosegue:

“E’ evidente il tentativo di Cupparo di spostare l’attenzione dai problemi all’interno della maggioranza di centrodestra che guida la Regione, provando così ad alimentare quel teatrino della politica tanto criticato dal Presidente Bardi, e provando ad alimentare una sorta di competizione tra chi sta facendo meglio (o peggio) tra governo regionale e nazionale.

Cupparo provi piuttosto a spiegare ai medici di famiglia che tutto è stato fatto per il meglio, ai cittadini che hanno implorato per avere un tampone, ai tanti operatori sanitari e non che ancora aspettano i dispositivi di protezione, ai sindacati che un giorno si e l’altro pure criticano l’operato di task force e cabina di regia, ai sindaci di destra e di sinistra che hanno chiesto il commissariamento dell’emergenza, ai rappresentanti degli imprenditori che non gliele hanno mandate a dire, agli operatori dell’informazione, a cui va la mia solidarietà, per il tentativo di intimidazione nei loro confronti.”