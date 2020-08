“Occorre riattivare immediatamente i servizi navetta con autobus da e per l’aeroporto di Bari e da e per la stazione ferroviaria di Matera-Ferrandina. Non è più tempo di sterili polemiche.”

E’ quanto dichiara in modo perentorio il capogruppo CD-PD in Regione Basilicata, Roberto Cifarelli.

“L’Assessore regionale Merra, continua il capogruppo CD-PD, la smetta di nascondersi dietro il gioco del rimpallo delle responsabilità: la Regione Basilicata istruisca gli atti autorizzativi che consentano alla Provincia di Matera di superare gli effetti del pronunciamento del Tar di Basilicata che impediscono l’affidamento al Cotrab dei servizi aggiuntivi in virtù di un contratto scaduto e prorogato in maniera illegittima, secondo i giudici amministrativi, con responsabilità unica della Regione. (https://giornalemio.it/cronaca/merra-navette-matera-bari-i-fondi-comunali-erano-attivabili-da-giugno/)

Il Comune di Matera e la Provincia di Matera hanno rispettivamente messo a disposizione le risorse e la Provincia è pronta per il riavvio del servizio. Dunque alla Regione l’obbligo di risolvere la questione.”

“Di fronte a noi, aggiunge Cifarelli, c’è il disastro economico e sociale. I dati del PIL nazionale preoccupano, e si prevede un deciso calo occupazionale dal quale la Basilicata, purtroppo non sarà esente.”

“I segnali di una timida ripresa del settore turistico, a Matera e nelle località balneari lucane, conclude Roberto Cifarelli, devono essere motivo affinché tutti gli enti interessati, ognuno per la propria parte, facciano ogni sforzo e lavorino al superamento gli ostacoli che di fatto oggi impediscono di far ripartire le corse navetta per il collegamento di Matera con i principali scali trasportistici nazionali che ovviamente non riguardano solamente la città di Matera ma la Regione tutta.”