Cifarelli: Bene per la città? Salto della quaglia? Anatre zoppe? Snaturato voto dei materani

Roberto Cifarelli, candidato sindaco alle passate comunale, ma con una maggioranza eterogenea che aveva vinto le elezioni con 18 consiglieri, commenta senza giri di parole- sul suo profilo social- quanto sta accadendo progressivamente con il passaggio di consiglieri nella coalizione di centro destra che guidato dal sindaco Antonio Nicoletti. E così dopo Donato Braia, presidente del consiglio in carica, https://giornalemio.it/cronaca/anche-donato-braia-spicca-il-salto-della-quaglia-a-sostegno-di-nicoletti/ , Cifarelli non esclude che ‘’matureranno’’ altri passaggi nella nuova maggioranza, fotocopia della coalizione regionale. E conclude che prima o poi, da un voto snaturato, la verità politica verrà a galla. E questo per il bene della città, come si suol dire, e come già visto e sentito in altre coalizioni e stagioni della politica locale. Oggi consiglio comunale dibattito e chissà che non venga eletto il presidente del consiglio e i due vicepresidenti. Non ci dovrebbero essere sorprese. Salvo rinvii per la quadratura del cerchio…



IL POST DI CIFARELLI

Con il passaggio di Donato Braia nella lista “Nicoletti Sindaco” l’“anatra zoppa” è finita. Il sindaco Nicoletti ha oggi una maggioranza numerica. E a questo punto non mi meraviglierebbe che anche altri possano decidere singolarmente di sostenere Nicoletti.

Il nodo politico è che la maggioranza, ormai, è una maggioranza di centrodestra. E il centrodestra a Matera non ha vinto le elezioni.

In questi mesi ho provato con responsabilità a interpretare, tanto all’interno della mia coalizione quanto nei confronti del Sindaco, lo spirito autentico della legge elettorale che prevede il doppio turno e l’eventualità dell’anatra zoppa, e cosa si intende per “interesse della città” o “bene della città”.

Il mio pensiero è che la città con l’espressione del voto del 25 e 26 maggio e poi dell’8 e 9 giugno ci abbia chiesto di unire le forze in una autentica collaborazione istituzionale perché, al contrario, lo spettro di nuove elezioni anticipate sarebbe stato più che una ipotesi.

Ma Nicoletti fin dal primo giorno ha interpretato in modo diverso l’esito elettorale nominando una Giunta totalmente di centrodestra.

Quello che si sta consumando è un vero e proprio spostamento di asse, iniziato subito dopo il ballottaggio, che ha progressivamente snaturato il risultato elettorale.

Non è un dettaglio di equilibrio interno: è una questione di legittimità e coerenza rispetto al mandato dei cittadini.



Un conto è cercare stabilità per governare, un altro è rovesciare il senso del voto.

Governo e coerenza dovrebbero camminare insieme, ma qui il rischio è che la stabilità stia facendo pagare un prezzo altissimo alla verità politica.

L’ipocrisia del “bene della città” viene usata come scudo per giustificare qualsiasi accordo.

Non si tratta del bene comune per come lo intendo io, ma di calcoli e convenienze che sono certo verranno presto alla luce.

Perché ai materani non si può raccontare ogni tipo di bugia. Prima o poi la verità politica verrà a galla.

La cosa imperdonabile che addebito a coloro che hanno fatto il salto della quaglia è proprio questa: ci siamo presentati in campagna elettorale con programmi alternativi ed ora sostengono un governo di centrodestra che, lo ripeto, non ha vinto le elezioni.