Cifarelli: Bardi riferisca in consiglio regionale sulla crisi aperta dal voto contrario di Cicala

“Quello a cui stiamo assistendo non è un semplice incidente di percorso, ma la certificazione plastica di una crisi politica strutturale che sta paralizzando la Basilicata. Il voto contrario dell’Assessore all’Agricoltura, Carmine Cicala, alla delibera di Giunta sul Bilancio 2026/28 – documento contabile che il Presidente Bardi coordina direttamente con la delega al bilancio – rappresenta un vulnus istituzionale senza precedenti.” Così interviene il Consigliere regionale di centrosinistra e Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, Roberto Cifarelli, commentando l’attuale stallo che investe la Regione. “In un sistema basato sul rapporto fiduciario, -aggiunge Cifarelli- una simile frattura in sede di organo di governo avrebbe dovuto portare, in pochi minuti, alle dimissioni dell’Assessore o alla revoca della delega. Il fatto che nulla sia accaduto testimonia una gestione opaca e puramente difensiva della crisi, che trasforma il governo regionale in un imbarazzante teatrino. Tuttavia, il problema è ben più grande della singola vicenda di un assessore e riguarda il logoramento del rapporto con i lucani dopo sette anni di gestione del centrodestra che lasciano la Basilicata in una condizione di sofferenza strutturale. Come Presidente della Commissione Bilancio,” osservo con preoccupazione il divario tra la percezione della maggioranza e la realtà vissuta dai lucani. Sanità in affanno strutturale, crisi industriale cronica, ritardi drammatici nel Piano Strategico Regionale e un settore agricolo privo di guida politica mentre affronta transizioni epocali. Questa crisi non può essere risolta con vendette interne o riunioni riservate tra Potenza e Roma. La politica richiede trasparenza.” “Per queste ragioni, -si conclude la nota- d’intesa con gli altri Consiglieri di minoranza, abbiamo ritenuto di richiedere di discutere della crisi nel Consiglio Regionale del prossimo 28 aprile, in occasione proprio della sessione di bilancio. È la massima assise democratica l’unico luogo deputato ad affrontare con trasparenza una crisi che è politica, programmatica e di visione. Il Presidente Bardi abbia il coraggio della chiarezza e avvii una verifica vera, confrontandosi con le parti sociali e con il Consiglio. La Basilicata non può più permettersi di navigare a vista mentre il mondo corre e il centrodestra si avvita su sè stesso.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.