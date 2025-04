Cifarelli: bando Dmo Matera? Evitiamo scatole vuote e frammentazioni

L’argomento turismo e, in particolare, il bando comunale per una Destination manager organizzativa, continua a tirare …quanto a dibattito, polemiche e sottolineature, visto che continuiamo ad andare senza un piano strategico gestito con la programmazione e le competenze dovute. Se ne parlerà con la prossima Amministrazione comunale, che verrà fuori dal voto del 25 e 26 maggio https://giornalemio.it/cronaca/turismo-bando-destination-manager-se-ne-occupera-il-nuovo-sindaco-di-matera/. Sull’argomento, intanto, si registra l’intervento del candidato sindaco Roberto Cifarelli , contrario alle ”scatole vuote” e per una sinergia nella programmazione regionale a cominciare dall’Apt.



COMUNICATO STAMPA

DMO, Cifarelli: “dalla parte degli operatori. Serve una governance integrata per Matera”

“Sul recente bando relativo alla DMO siamo dalla parte degli operatori del settore. Chiarezza, metodo, cornice normativa certa e risorse economiche.

Ed è tutto ciò che in questo momento la DMO non ha, rischiando di essere solo un contenitore vuoto – dichiara Roberto Cifarelli, candidato sindaco – mentre Matera ha bisogno di un orizzonte solido e ben integrato con la programmazione regionale, con l’APT, che ha un ruolo strategico nella promozione e nel marketing turistico, e con la Camera di Commercio.

Il brand di Matera, patrimonio Unesco e Capitale Europea della Cultura merita di essere valorizzato ancor di più con ogni sforzo e non con frammentazioni. Da Sindaco farò la mia parte, mettendo assieme tutto gli attori, ed ascoltando realmente e con attenzione le esigenze degli operatori della filiera. Siamo dalla loro parte e dalla parte della nostra amata ed ineguagliabile Matera.”

Matera, 29 aprile 2025