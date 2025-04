Cifarelli annuncia patto civico con gli alleati

Dal patto con i candidati sindaci delle primarie libere( Nicola Casino, Adriana Violetto, Cinzia Scarciolla e Paolo Grieco) a quello, definito civico, con partiti e alleati che via via si sono aggiunti allo schieramento, che sosterrà Roberto Cifarelli nel voto alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Ed è stato lo stesso candidato sindaco ad annunciarlo. La cosa avverrà a breve. Venerdì 25 e sabato 26 aprile la presentazione delle liste sulle quali si stanno ultimando adempimenti e candidature. Si attende anche il ‘’programma’’, frutto della sintesi e delle integrazioni che le diverse componenti di coalizione hanno presentato a Roberto Cifarelli. Attendiamo di conoscere anche i risultati di questo atto.

Comunicato Stampa

Sono ore di incontro e confronto per completare le liste della coalizione civica, liberale e riformista a sostegno della mia candidatura a sindaco della città di Matera.Il grande e bel risultato della partecipazione alle primarie Open City dei “Giovani per Matera – Matera per i Giovani” ha generato un’onda di entusiasmo e la voglia di costruire una squadra che vada oltre gli schemi politici. Con grande soddisfazione al nucleo iniziale dei giovani e dei candidati alle primarie, cui corrispondono ora le liste di Materia, Matera Democratica, Più Europa, Matera in Azione, Periferie per Matera e Matera 2030, si è aggiunto il sostegno di Matera nel Cuore, Volt, i Socialisti per Matera e Basilicata Casa Comune per Matera. Abbiamo rinvigorito il patto civico iniziale, dandogli ulteriore linfa. Quel patto, libero da etichette che vogliano schiacciarci in poli, è per noi imprescindibile ed è per noi il faro. Niente confusioni o dirottamenti: liberali, centristi, responsabili, leali, autorevoli, ma soprattutto innamorati di Matera. Ai compagni di viaggio chiederò di sottoscrivere questo patto civico perché ci ispiri e tenga vivo lo spirito che dalle primarie ci ha portato fin qui e ci proietterà con forza al futuro.

Matera, 23 aprile 2025