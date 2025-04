Cifarelli: “Abbiamo vinto. Con Adriana, Cinzia, Nicola e Paolo il viaggio è solo iniziato.”

Questa la dichiarazione a caldo di Roberto Cifarelli che con 2.356 voti è stato il candidato scelto dai/alle materani/e che hanno accolto l’invito di partecipare alle primarie aperte che si sono svolte nella giornata di ieri, domenica, 6 aprile:”Abbiamo vinto.

Le primarie Open City dei “Giovani per Matera – Matera per i giovani” mi affidano l’onore e la responsabilità di essere candidato sindaco di Matera.

Il primo grazie va a loro: alle ragazze e ai ragazzi che hanno promosso e portato avanti una storia nuova con entusiasmo, idee e coraggio. Hanno dato prova concreta di cosa significhi credere nella politica come servizio, come progetto collettivo.

Sono stati capaci di organizzare un evento di interesse sovracomunale.

Queste primarie hanno dimostrato che, attraverso l’energia dei giovani, si possono coinvolgere in una domenica di aprile (anche con il meteo contro) oltre 5.000 persone, che liberamente e con entusiasmo hanno scelto di partecipare a un momento di democrazia vera, aperta, condivisa.

È un segnale forte: Matera ha voglia di partecipare, ha fame di futuro.

E se tutto questo è stato possibile, è perché c’è una generazione che non si limita a osservare, ma costruisce, propone, guida.

Grazie a chi ha creduto in questo percorso, a chi ha lavorato dietro le quinte, a chi ha votato, a chi ha messo a disposizione tempo, idee, cuore.

Un pensiero speciale va ai miei compagni di viaggio, che si sono resi protagonisti di un percorso straordinario e hanno raggiunto un risultato meraviglioso.

Con Adriana, Cinzia, Nicola e Paolo il viaggio è solo iniziato. Abbiamo costruito insieme qualcosa di vero, e insieme continueremo a camminare, con la stessa passione e visione.

Adesso comincia una nuova sfida.

La affronteremo con lo stesso spirito: aperti, inclusivi, coraggiosi.

Matera merita una politica che non si accontenti, che guardi avanti, che metta al centro le persone, la qualità della vita, il lavoro, la cultura, l’ambiente, l’innovazione.

Grazie infine a chi mi ha dato il coraggio di fare la cosa giusta ed a chi con il sostegno odierno mi chiede di proseguire questo cammino virtuoso nell’interesse di Matera, delle materane e dei matetani. Siete stati davvero tanti.

Da oggi si parte. Insieme.”

