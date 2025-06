Cifarelli a Roma in piazza San Giovanni per la pace a Gaza

Lo aveva annunciato in più occasioni nel corso dei comizi e sabato 7 giugno era a Roma, in piazza San Giovanni, tra i 300.000 che hanno partecipato alla manifestazione per la pace a Gaza organizzata da Pd, M5s e Avs e con la partecipazione di quanti chiedono al Governo ,all’Unione Europea e a tutti i soggetti coinvolti, con ruoli e interessi diversi, di intervenire con decisione in una guerra che è ormai un massacro puntuale della popolazione civile palestinese.Non è facile, ma non bisogna lasciare nulla di intentato per bloccare la guerra, accelerare i tempi per la consegna degli ostaggi israeliani e chiedere il riconoscimento, nei fatti, degli Stati di Palestina e di Israele. Per Cifarelli, in attesa degli esiti del ballottaggio, c’è anche l’impegno nel caso di elezione a sindaco di Matera , di intitolare ai bimbi di Gaza e di riqualificare uno spazio verde nel rione Spine Bianche.