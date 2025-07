Cifarelli a Nicoletti: Caro Antonio, a domani!

“Caro Antonio, ho finito adesso l’incontro della mia coalizione. Da venerdì scorso ad oggi pomeriggio abbiamo atteso di ricevere da parte tua elementi adeguati su cui poter fare in modo puntuale delle riflessioni, elementi che purtroppo non sono arrivati.

Comprenderai che dalle 16,30 di oggi pomeriggio non c’è stato il tempo sufficiente per incontrarci e condividere decisioni che non possono essere liquidate in pochi minuti. Mentre mi hai comunicato, nei fatti, di aver condiviso con la tua coalizione il modus operandi già a partire dal consiglio di domani. Per questo abbiamo ritenuto di esprimere il nostro pensiero direttamente in Consiglio comunale. A domani.” Sarebbe questo il messaggio che Roberto Cifarelli avrebbe recapitato nel pomeriggio al sindaco Antonio Nicoletti, evidentemente a fronte di una proposta di incontro ricevuta e nella quale si sarebbe voluto illustrare quanto verrà proposto domani in consiglio comunale, ma declinata per questioni di tempistica e non solo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.