Cifarell (PD): “Statale 7, uno scandalo che mette a rischio automobilisti e motociclisti”

“Lo stato in cui versa la Strada Statale 7 è semplicemente indecente. Gli automobilisti, quotidianamente, sono costretti a guidare come se fossero sulle montagne russe, con buche, avvallamenti e veri e propri salti che rendono la percorrenza pericolosa e snervante soprattutto nel tratto da Matera Sud fino all’incrocio con la ex SS175 per Metaponto. E se pensiamo ai motociclisti, la situazione diventa ancora più drammatica: basta un tratto dissestato per trasformare un normale spostamento in un rischio altissimo per l’incolumità personale.” E’ quanto denuncia il consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli, con una nota che così prosegue “Chi ha il compito deve monitorare costantemente le condizioni della statale e attivare gli interventi di manutenzione. La sicurezza dei cittadini non può essere affidata al caso. Per questo annuncio che presenterò un’interrogazione urgete in Consiglio Regionale, per chiedere alla Giunta e agli uffici competenti di chiarire chi abbia la responsabilità di vigilare e soprattutto di programmare e finanziare immediatamente gli interventi necessari. La SS7 è la strada che registra i più alti volumi di traffico della Basilicata ed andrebbe trasformata a quattro corsie, ma non si hanno più notizie in tal senso. Per intanto non è possibile tollerare ancora a lungo una situazione che mette a rischio la vita di chi percorre quella strada ogni giorno, e soprattutto di notte. È tempo che la Regione faccia la propria parte, pretendendo risposte e soluzioni immediate dagli enti gestori.”

