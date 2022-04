La triste commedia della maggioranza (?) di centro destra alla Regione Basilicata si sta trascinando in seneggiate che si ripetono sempre più imbarazzanti…se fossimo di fronte a politici seri. Ma essi, come direbbe il sommo Totò, modestamente non lo furono. E non si vergognano di nulla, l’imperativo è far proseguire comunque la consiliatura per preservare le poltrone. Così, dopo la terza votazione per assicurare ancora il cadreghino della presidenza del consiglio regionale al leghista Cicala andata a vuoto, c’è stato il rinvio della seduta a lunedì prossimo per vedere se… al mercato qualcuno mi comprò, nel frattempo.

E c’è chi facente parte della maggioranza, invece di trarre le dovute conclusioni, come se fosse all’opposizione si mette pure ad ironizzare evocando la “Terra dei cachi” di Elio e le Storie tese. In una situazione in cui ci sembra, in verità, di essere piuttosto in una terra di improbabili cacicchi tutti presi dalla ferrea custodia del misero spicchio di potere personale…finché dura.

E’ il caso del capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Coviello che titola il suo comunicato “Cicala sì, Cicala no, avanti con il bilancio”

“È una situazione surreale – dice – quella che stiamo affrontando, un’offesa nei confronti della fiducia che è stata accordata dai lucani al centrodestra nel corso dell’ultima tornata elettorale. Il dibattito è paralizzato e gli interventi e le attività sono procrastinate, ma il caro energia, il caro bolletta, l’aumento del costo della vita, le difficoltà di commercianti, artigiani e agricoltori non aspettano i tempi di un Consiglio regionale. Per questo motivo, nel pieno rispetto dei ruoli e degli equilibri politici, sollecito le segreterie ad evitare ulteriori figure poco edificanti per il rinnovo dell’Ufficio di presidenza, affinchè ci si possa dedicare in maniera tempestiva e prioritaria a convocare le Commissioni e discutere e approvare il Bilancio“.

“È fondamentale – conclude – intervenire e farlo in tempi brevissimi perchè bisogna scongiurare la gestione provvisoria con tutte le conseguenze del caso. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con i consiglieri regionali Coviello, Quarto e Leone, in qualità di forza leale alla maggioranza, ha già esternato la propria posizione e sarà sempre aperta al dialogo costruttivo e propositivo ma al tempo stesso chiede che in questo particolare momento si rifletta e si agisca senza casacche e tessere a vantaggio dell’economia lucana e di chi chiede a gran voce interventi e progettualità. Ribadiamo, altresì, la piena disponibilità ad attivare immediatamente i lavori delle Commissioni perchè c’è tanto da fare a partire dal delicatissimo appuntamento dell’approvazione del Bilancio ed è miope chi insegue una poltrona o chi si volta dall’altra parte“.

Nel frattempo le minoranze nel fare il loro mestiere hanno, in una conferenza stampa di questa mattina, annunciato le dimissioni di Mario Polese e Gianni Leggieri da Vice presidente e Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata (https://giornalemio.it/politica/con-dimissioni-di-leggieri-e-polese-la-minoranza-dice-che-la-misura-e-colma/).