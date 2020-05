In Basilicata i piccoli Comuni sono circa il 90 per cento : dai 200 abitanti, anche meno, ai circa 5000 e tutti, purtroppo, a rischio di spopolamento. I motivi sono arcinoti e con tante faccetoste che non mollano posti di potere, o li prestano temporaneamente a ‘’teste di legno’’, attivando quelle consolidate forme di assistenzialismo che vengono sempre meno dopo i tagli ai servizi e a quelli della salute del territorio, scoperchiati con l’epidemia da coronavirus. E già perché se non si mantengono i servizi minimi sorgono i problemi per i tanti anziani e i pochi bambini che restano in Paese. I Comuni sono alle pezze e i sindaci hanno consumato l’ultimo buco per stringere la cinghia. Per cui anche non rimpiazzare un impiegato, un vigile urbano, un operatore ecologico rischia di bloccare tutto. Senza dimenticare tasse e gabelle, adempimenti e verifiche che nemmeno l’embrione dei consorzi dei comuni riesce a risolvere. C’è una ciambella di salvataggio che potrebbe venire in aiuto con i tempi che sappiamo… e riguarda la possibilità di poter accedere a un avviso da 42 milioni di euro che il Dipartimento della Funzione pubblica pubblicherà a tempo debito. A parlarcene è il parlamentare Gianluca Rospi (Popolo Protagonista Alternativa Popolare)

. Rospi: “Dal Dipartimento della Funzione Pubblica un avviso da 42 milioni per il rafforzamento dei Piccoli Comuni”Il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato il Decreto del 20 maggio 2020 che ha approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto.“Il progetto, finanziato tramite i fondi europei, mette a disposizione quarantadue milioni di euro per interventi a sostegno delle amministrazioni municipali già gravate da carenze finanziarie e di organico, ulteriormente accentuate dall’emergenza Covid-19”. Questo è quanto dichiara il Deputato Gianluca Rospi.LA NOTA DEL PARLAMENTARE“Si tratta di fornire un aiuto concreto finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi per la comunità.La Funzione pubblica, infatti, deve sostenere finanziariamente i piccoli comuni affinché questi possano riprendersi velocemente, sfruttando le nuove possibilità legate all’innovazione e digitalizzazione, in maniera tale da essere più efficienti e portare a termine un’azione di ripresa sicuramente difficile a causa degli strascichi del Covid-19”. Continua l’On. Rospi.“Solo attraverso il potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese, il potenziamento dello smart working e lo sviluppo di competenze e modelli di gestione delle politiche territoriale, abbiamo innegabilmente la possibilità di tornare a splendere, superando la crisi più dura del dopoguerra”. Conclude l’On. Rospi.I termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso sono aperti fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non oltre il 30 settembre 2022.

25/05/2020

