Ci sono invasi (palestinesi) ed invasori (israeliani): com’è che si sta a guardare?

La retorica degli invasi e degli invasori applicato nella guerra in corso tra Ucraina e Russia, per giustificare l’invio di armi ai primi e l’applicazioni di sanzioni alla seconda, mostra tutta la sua falsità a fronte di altre situazioni simili. E’ il caso degli invasi palestinesi e degli invasori israeliani il cui esercito in queste ore sta sferrando attacchi indiscriminati contro un popolo segregato e martoriato. Come mai non si applicano le stesse misure? Come mai l’Europa e gli USA stanno a guardare? Cosa dicono coloro che hanno indossato l’elmetto nel conflitto ucraino-russo condannando senza appello chi non starebbe dalla parte degli invasi? Qualcuno sta invocando l’invio di armi ai palestinesi, per consentirgli di difendersi? Qualcuno sta chiedendo di mettere in campo pacchetti di sanzioni contro il governo sionista di Israele? E Ursula Von der layen, la nostra patriottica presidente del Consiglio, quando voleranno a far visita ai palestinesi invasi? Ovviamente nulla di tutto questo. Qui è tutto a posto. Si è dalla parte delle ragioni degli invasori. Anche se l’ONU ha condannato da decenni questa situazione. L’offensiva in larga scala in corso contro Jenin, nel nord della Cisgiordania, sotto occupazione dal 1967 è una vergogna al pari di quanto accade in Ucraina e in altre parti del mondo di cui non frega nulla a nessuno. Con crimini ai danni della popolazione altrettanto gravi ed odiosi. Bombardamenti e droni stanno mietendo morti. Morti in carne ed ossa. Due pesi e due misure di cui bisognerebbe vergognarsi. E’ evidente che bisogna recuperare un orizzonte di onestà intellettuale e coerenza con la nostra Costituzione. Sempre.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.