Ci sono i fondi europei. La Puglia investe in comunicazione

Se la Regione Puglia mette mano a una campagna di comunicazione per 1,3 milioni di euro significa che occorre recuperare un ritardo operativo nell’investire in risorse europee che, altrimenti, come sta accadendo un po’m ovunque rischiano di tornare al mittente. Vuoi perché non si conoscono tutte le opportunità e vuoi perché mancano risorse umane, in grado di rapportarsi con cittadini e imprese. E allora un piano, che ancora non conosciamo, su chi? Quando? E come? gestirà quelle ingenti risorse. Poi la verifica sul campo. Intanto guardatevi intorno e informatevi.



Regione Puglia, 1, 3 mln euro per attività comunicazione POR UE

Nino Sangerardi

La Giunta regionale ha approvato il Piano di comunicazione urgente Programma Operativo Puglia 2014-2020 e programmazione 2021-2027. Impegnata la somma di 1.300.000,00 euro per il fabbisogno dell’anno 2023.

Verranno messe in opera iniziative per sensibilizzare pugliesi e no sul ruolo svolto dall’Unione europea riguardo il valore aggiunto delle politiche comunitaria per la crescita sociale e economica della Puglia; informare sull’andamento e concretizzazione del Programma ; sviluppare presso opinione pubblica d’Apulia la consapevolezza dell’impatto positivo che i Fondi UE hanno sullo sviluppo del territorio.

Nel corso dell’anno si andrà a organizzare campagne di comunicazione integrata utilizzando prioritariamente il Centro media regionale, cartellonistica, pubblicità visiva sui mezzi di trasporto, aerostazioni, strutture ferroviarie e porti.

Conferenze sui temi di principale utilità : bandi predisposti dalle Strutture Regionali sulla policy del POR, programmi inerenti il mercato del lavoro e l’inclusione sociale, la pianificazione degli obiettivi da sviluppare durante gli anni 2021-2027.

Prevista la partecipazione diretta o virtuale tramite stand o piattaforme digitali a eventi, in Italia e all’estero, per comunicare alle varie comunità interessate l’andamento del Por 2014-2020.

Tra le manifestazioni indicate ci sono la BIT di Milano, WMF WE Make Future di Rimini, Bifest di Bari, Fiera del Levante 2023, Fiera Didacta Italia 2023, Fiera internazionale del Cinema di Roma, Festival del Cinema di Venezia, Job & Orienta 2023, Index Dubai, Toronto Collision.

Inoltre si realizzeranno incontro della Rete nazionale dei comunicatori delle Autorità di gestione dei Programmi operativi europei e della Rete Inform EU, festival culturali e letterari finanziati dal Dipartimento regionale del Turismo Economia della cultura e valorizzazione del territorio, da Pugliapromozione.

Non mancheranno sessioni pubbliche sul “Lancio Por 2021-2027”, animazioni territoriali nelle scuole pugliesi, seminari e workshop ideati e organizzati dalla Rete Inform EU.

Contemplate diverse pubblicazioni editoriali, giochi educativi anche digitali, gadget informativi per il grande pubblico, video per i canali social, “ video storie” sugli impatti delle politiche di coesione in Puglia “ volte a valorizzare le ricadute positive per il territorio e i cittadini, anche in lingua inglese e nella lingua dei segni(Lis).

In agenda la sponsorizzazione delle pagine digitali del sito internet por.regione.puglia.it e dei social ad esso riconducibili per aumentare la conoscenza delle varie opportunità. Acquisto di spazi informativi sui mass media e brand positioning di programmi informativi e di intrattenimento per comunicare i risultati della Programmazione 2014-2020 e progetti collegati nonché la Programmazione del periodo 2021-2027.

Per concludere, un seminario della Rete Inform EU con la Commissione Europea che si terrà nel mese di aprile 2023 in Bari.