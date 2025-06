Ci siamo. Il 30 giugno consiglio comunale per l’esordio di Nicoletti

A giudicare dall’ordine del giorno il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, intende partire con il piede giusto per superare quella condizione oggettiva, nota come ”anatra zoppa”, che dovrebbe consentirgli di raccogliere disponibilità ad andare avanti se non nei numeri ( può contare al momento su 11 consiglieri, rispetto ai 18 di Roberto Cifarelli, che sono ”maggioranza” ma opposizione insieme a Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi con Progetto Comune e Domenico Bennardi con M5s) ma almeno sui programmi. Da qui le comunicazione sui componenti di giunta che dovrà essere ‘tecnico politica) nei giorni a venire, mentre dovrebbe essere più facile per la elezione dei presidenti e dei vicepresidenti del consiglio con un criterio che dovrebbe riguardare il maggior numero di suffragi conseguito o altro, che al momento non conosciamo. Ci sono 10 giorni buoni, 15 con la eventuale seconda convocazione, per avviare la consiliatura. Poi quello che sarà è legato ad altri fattori extra comunali…come abbiamo abbondantemente scritto in altri servizi.



L’ORDINE DEL GIORNO

“Lunedì 30 giugno 2025 alle ore 16 in prima convocazione e venerdì 4 luglio 2025 alle ore 16,30 in seconda convocazione nella sala Pasolini a Matera è in programma la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale di Matera. I punti all’ordine del giorno: Elezioni amministrative 25 e 26 maggio 2025 e turno di ballottaggio 8 e 9 giugno 2025 del Comune di Matera: -convalida elezione sindaco e consiglieri comunali;

-giuramento del sindaco;

-elezione presidente e vice presidenti del Consiglio comunale;

-comunicazioni componenti Giunta;

-comunicazione nominativi dei presidenti dei Gruppi consiliari;

-nomina componenti della commissione elettorale comunale. La seduta sarà trasmessa https://www.comune.matera.it/dalcomune/item/5789-nuove-dirette-streaming.per-il-consiglio-comunale-di-matera