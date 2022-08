Ci sarà pure “Italiani con Draghi” sulla scheda elettorale?

Dopo tanto evocare il nome di Draghi, della sua misteriosa “agenda”, dei suoi immensi super poteri, ecco spuntare tra i 101 simboli depositati per le prossime elezioni politiche (esattamente il novantaseiesimo) anche uno a suo nome: “ITALIANI con DRAGHI- RINASCIMENTO”! Un simbolo, in fondo, che si ispira alla narrazione corrente che vorrebbe il popolo tutto afflitto per la prematura destituzione del “migliore dei migliori”, nonchè a quanto affermato dallo stesso primo ministro che al Senato disse: “Sono qui solo perché gli italiani lo hanno chiesto”. Ma quando mai glielo avessimo chiesto, rimane un mistero. Certo, una sua discesa in campo avrebbe risolto l’arcano con una sua elezione sicuramente….a furor di popolo. Almeno secondo quanto affermano i suoi cantori.

Dunque Mario Draghi si presenta alle elezioni con un suo partito? Sembra proprio di no! Immaginiamo la delusione dei suoi fan.

A fronte di qualche furbastro che avrà voluto sfruttare il suo nome, magari per creare qualche lista civetta è subito giunta una smentita da Palazzo Chigi: “Si tratta di una iniziativa che non ha alcun avallo da parte di Draghi e che non soddisfa perciò i requisiti di trasparenza“, insomma “Il premier non ne era al corrente“.

Una puntualizzazione che dovrebbe servire agli uffici del Viminale per procedere alla non ammissibilità del simbolo (che oltre alla scritta prima riportata è corredata da una fascia tricolore) presentato da tal Cristiano Aresu.

Se fosse invece ammesso, dovrebbe comunque raccogliere le firme per essere presente sulla scheda. Mai dire mai!