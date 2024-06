Ci pioveva dentro…5 mesi per ‘’sistemare’’ il Palasport di Altamura

L’usura del tempo alla fine colpisce il tetto con le infiltrazioni di acqua piovana, tanto da richiedere una necessaria e quantomeno manutenzione straordinaria non più rinviabile. Ed è quello che il Comune di Altamura ha provveduto a fare con la consegna dei lavori per ‘’sistemare’’ il Palazzetto dello Sport di via Piccinni. La spesa è di 742.000 euri, aggiudicati alla EdilNext2020 per un importo inferiore oltre Iva. Tante le cose da fare, per restituire sicurezza ed efficienza all’impianto. Occorreranno cinque mesi per effettuare i lavori. Ma dopo sarà tutta un’altra cosa.



– Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in via Piccinni.

Si rende noto che i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in via Piccinni sono stati consegnati alla ditta EdilNext2020 srl.

L’intervento ha come obiettivo quello di risolvere, in maniera definitiva, gli eventi infiltrativi che si sono manifestati in occasione di precipitazioni atmosferiche, nonostante già svariati lavori localizzati in passato, che hanno condotto a scarsi risultati.

La soluzione individuata è quella di applicare una membrana sintetica sull’intera superficie, previa posa in opera di uno strato di regolarizzazione costituito da pannelli di legno strutturale lamellare. La soluzione prescelta ha comportato la necessità di valutare la sicurezza della costruzione in rapporto all’entità delle azioni da sostenere. Sono stati pertanto verificati, oltre alla struttura esistente, i pannelli in legno e i meccanismi di unione degli stessi alle lamiere grecate coibentate esistenti, ai fini del loro corretto dimensionamento.

All’intervento di manutenzione della copertura, si aggiungono ulteriori lavorazioni quali il trattamento antiruggine delle zone ossidate, la sostituzione della scossalina, la pulizia e impermeabilizzazione e implementazione dei canali di gronda. Si prevedono anche la sigillatura impermeabile del giunto fessurato sulla facciata sud, il risanamento dei frontalino dei tre box d’ingresso e la sostituzione dei relativi pluviali, il rifacimento dell’intonaco sulle pareti a piano strada del ballatoio d’ingresso sulla facciata est, la tinteggiatura protettiva delle murature, dei pilastri e degli altri elementi in cemento armato a faccia vista, così come la verniciatura di manufatti metallici, la realizzazione di un nuovo accesso sulla facciata Sud, al fine di garantire la separazione tra atleti e spettatori, e la completa sostituzione della pavimentazione in parquet.

L’importo complessivo finanziato per la realizzazione dell’intervento è di 742mila euro, mentre l’importo di aggiudicazione dei lavori è di 450.232,58 euro, oltre IVA. La durata è prevista per 150 giorni naturali dalla consegna dei lavori.

