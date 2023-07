Chiudere l’Ateneo? Lasala provocatorio …Ma va ottimizzato

Ai materani veraci pronti alla battuta la provocazione dell’immobiliarista Franco Lasala avrebbe una sola risposta: ma vatti a fare una gazzosa…ricordando la produzione di acque gassate di un noto marchio locale. E lui, che i conti in tasca al metro quadrato li sa fare…commenta amaramente i dati su iscritti, capacità attrattiva e prospettive dell’ateneo di Basilicata, che ha sedi a Potenza e a Matera. Situazioni diverse, risultati diversi per il nostro piccolo ateneo, alla prese con il problema risorse finanziarie e con la dotazione di servizi. E quando si è una piccola realtà o ci si specializza, puntando sulla unicità, o si perdono tempo e risorse. Soprattutto quando si fa il passo più lungo della gamba. Un esempio eclatante è quello dell’investimento milionario per una facoltà di Medicina a Numero chiuso ( massimo 60 posti) con pochi iscritti dalla Basilicata. Non era una priorità visti i gravi problemi del sistema sanitario pubblico. Sarebbe stato meglio potenziare settori tradizionali come ambiente, agricoltura, ingegneria, difesa del suolo, beni culturali favorendo un lavoro di rete internazionale e di ricerca che è limitato. Chiudere? Significherebbe risparmiare sui costi ma perdere posti di lavoro e depauperare quello che c’è. Comunque dibattito aperto sul tema ‘’ ma il gioco- la gestione in rosso – vale la candela?’’- Lasala propone anche sezioni staccate di corsi di grandi atenei…E? una idea.



LA RIFLESSIONE DI FRANCO LASALA

UNIBAS (appena 7000 iscritti dopo 40 anni)

Meglio chiuderla!

Siamo nel 1982 ed iniziano i primi corsi Unibas a Potenza.. Dopo 10 anni anche a Matera. Che senso averla ancora? Iniezioni di danaro regionale per tenerla in piedi…dopo aver speso miliardi delle vecchie lire per costruire le sedi o riadattarle. Alcune facoltà sono prestigiose come Archeologia, altre “Ingegneria Ambientale” lasciano a desiderare. Tramite il mio lavoro di agente immobiliare, mi son scontrato con decine di “ingegneri ambientali” un pò ignorantelli un po’ scrivono cazzate dai frazionamenti e finanche all’Attestazione di prestazione energetica (Ape). Notai disgustati dai dati mancanti.. E’ una facoltà che va CHIUSA x il bene della collettività. Orbene, mi chiedo che senso ha mantenere un carrozzone?

Non è meglio istituire sedi staccate delle antiche e prestigiose Università di Napoli-Roma-Bari-Bologna-Padova-Pisa-Milano-Torino?

Franco Lasala