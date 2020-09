Lei non se ne è accorta, impegnata com’era nel ruolo istituzionale e insieme all’assessore alla pubblica istruzione Marilena Antonicelli, a ”salutare” i piccoli studenti e gli insegnanti per i primo giorno di scuola. Ma quella fascia tricolore ha colpito alcuni genitori, che hanno espresso un complimento beneagurante dal tono ” Però, con la fascia da sindaco sta bene”. Per la verità Marianna Dimona, assessore alle attività produttive nell’ultima fase del governo cittadino, guidato da Raffaello De Ruggieri, è anche vicesindaco e il suo nome era circolato per qualche giorno. Ma il ”sasso” lanciato dal sindaco in carica per smuovere le acque delle candidature è rimasto dove’era. Chissà che la prossima volta, ma con più convinzione, Marianna Dimona non possa essere tra i candidati sindaci donna (una parte dell’elettorato, in generale, avrebbe gradito una scelta di questo tipo anche per le comunali del 20 e 21 settembre) per guidare Matera con entusiasmo e competenza. La prossima volta. La fascia tricolore è un buon avvio…