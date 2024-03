Chiorazzo tiene a battesimo “Umbria Casa Comune”

La “casa comune” inaugurata in terra lucana dal mondo del laicato cattolico si allarga? Un’altra “filiale” della BCC apre nella terra del santo che parlava agli animali? Così sembrerebbe dall’assonanza delle denominazioni e dal fatto che è proprio Angelo Chiorazzo (che a momenti farà conoscere, urbi et orbi, se molla o meno la corsa in prima persona alla poltrona di presidente dei lucani) a rendere noto che: “Nasce Umbria Casa Comune con Alessio Maria Antonielli presidente.” In una nota, infatti, scrive che “Nella giornata di ieri ad Assisi ho partecipato, con il presidente di Basilicata Casa Comune Fausto Santangelo e il coordinatore politico Lindo Monaco ad un incontro con un gruppo di donne e uomini che hanno maturato la scelta di impegnarsi nel sociale per il bene della loro regione e dell’Italia. Per lo più giovani, spesso provenienti da un forte impegno nell’associazionismo e nel pre-politico, ma senza esperienze e ruoli in partiti e movimenti politici. Nel gruppo dei fondatori anche esperienze e professionalità di rilievo tra le quali Beppe Giulietti, portavoce di Articolo 21. L’assemblea, che ha affrontato i principali temi di interesse regionale e nazionale, si è conclusa con l’unanime indicazione di Alessio Maria Antonielli quale presidente. Agli amici umbri l’augurio di un buon lavoro nella consapevolezza che un costante confronto e una fattiva collaborazione con Basilicata Casa Comune ed altri fermenti simili presenti sul territorio potranno rappresentare un valore aggiunto per il nostro Paese.” Se non è qualcosa di coordinato, ma altre filiazioni con la medesima denominazione dovessero sorgere in altre regioni, molto probabilmente potrebbe trattarsi del concretizzarsi di quanto auspicato da Papa Francesco qualche anno fa (era il 2017, in occasione dei 150 anni dell’Azione Cattolica), quando disse: “Come è accaduto in questi centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del mondo, attraverso il servizio della carità, l’impegno politico, – mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola! – attraverso anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale.” Chissà, potremmo essere -in tal caso- agli albori di una DC 2.0, nutrita alla dottrina sociale di papa Bergoglio. E la cosa non sarebbe per nulla una cattiva notizia, considerato il portato dirompente di quanto sin qui elaborato dal pontefice in materia di assetto mondiale politico ed economico, con il richiamo a rimettere la persona al centro di tutto. E l’attenzione agli ultimi, gli scarti. Vedremo. Anche il neo presidente di “Umbria Casa comune“, Alessio Maria Antonielli, 40 anni, perugino cavaliere al merito della Repubblica italiana, è frequentatore autorevole degli ambienti ecclesiastici. E non poteva essere altrimenti. Per anni responsabile dell’organizzazione eventi e comunicazione della Basilica di San Francesco ad Assisi, dal 2021, invece, lavora con Ita Airways, in cui si occupa dell’organizzazione dei voli papali e della responsabilità sociale d’impresa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.