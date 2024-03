Chiorazzo: “sono e resto in campo.” Come?

La ipotetica coalizione di centro sinistra in Basilicata è ancora tutta nel buio del tunnel. Quella luce che in tanti avevano intravisto, a seguito degli incontri romani del soggetto che quel tunnel ostruisce con la sua ingombrante presenza e delle ipotesi circolate con insistenza sino a sera, sembra essersi improvvisamente spenta. Infatti, poche ore fa Angelo Chiorazzo ha scritto che “negli ultimi giorni numerosi media stanno dando spazio a ripetute illazioni in merito alla mia candidatura, attribuendomi i comportamenti più svariati senza nemmeno interrogarmi. Comprendo che in questi giorni si stanno muovendo numerosi interessi politici, locali e nazionali, attorno alla Basilicata. Ed è vero che è in corso un dialogo cordiale e aperto con il Pd e il M5S a livello nazionale per cercare una soluzione per essere competitivi in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile. In questi mesi mi ha sempre guidato solo ed esclusivamente l’amore per la mia terra. Per questo sono e resto in campo. La nostra campagna elettorale va avanti; proprio oggi abbiamo annunciato un evento sulle disparità di genere per martedì prossimo. Allo stesso tempo sto facendo tutto il possibile, continuando il confronto già avviato con tutte le forze politiche, per rendere più forte il campo dell’alternativa“. Certo dire “resto in campo” non vuol dire necessariamente rimanerci da candidato alla presidenza. Tutto è ancora possibile e auspicabile. E non è detto che alla fine non comprenda anche lui ciò che è giusto fare. E contribuire alla scelta di un nome che unisca più del suo. Ci vorranno comunque ancora ore, forse qualche giorno per conoscere l’ultima puntata di questa pessima telenovella della politica lucana. E poi si saprà se si sarà riusciti a chiudere su un nome terzo (magari una donna per sparigliare le carte e non declinare una competizione regionale tutta la maschile) che faccia fare quel balzo in avanti che solo potrà rimettere in pista questo campo ora così scalcinato e con scarso appeal. Nel frattempo, sempre Angelo Chiorazzo preannuncia una iniziativa per il 12 marzo sulla parità di genere. Ma la sua campagna elettorale, la BCC, comunque fa benissino a protarla avanti. A seguire la nota:

“IL 12 MARZO PRESENTIAMO IL NOSTRO PROGRAMMA CONTRO LA DISPARITÀ DI GENERE“

“Oggi, 8 marzo, il mio pensiero va alle tante donne che subiscono impotenti la guerra e alle tante che ogni giorno si battono per affermare i propri diritti.

La lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza, che le donne ancora oggi subiscono in misura inaccettabile, va fatta però ogni giorno dell’anno, non solo oggi.

Noi ci batteremo anche per questo.

La Basilicata è la seconda peggiore regione d’Italia per divario di genere nel lavoro. Lo conferma un’inchiesta pubblicata sul Sole24ore: la differenza nel tasso di occupazione di uomini è donne è di 26,3 punti percentuali.

Se per chi governa questo è il frutto della crisi economica della Regione, per noi invece è una delle cause. Solo mettendo appieno a frutto il contribuito di tutti, donne e uomini, è possibile risollevare le sorti di questa terra. Anche per questo il prossimo 12 marzo alle ore 17, al comitato Basilicata Casa Comune presenteremo un pacchetto di proposte concrete e investimenti per togliere gli ostacoli alla piena realizzazione lavorativa e professionale delle donne lucane. La nostra terra ne ha bisogno.”