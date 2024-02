Chiorazzo, si fa aquila…che butta giù i corvi che lo beccano…

Deve essere dura per Angelo Chiorazzo, a poche ore dal suo compleanno, continuare a prendere atto che la sua discesa in campo non fila per nulla liscia come l’olio, come forse qualcuno gli aveva fatto credere quando gli è stata proposta. E non sappiamo se attribuire a qualche brutta notizia da Roma per lui, la improvvida decisione di pubblicare poco fa, nottetempo, sul proprio profilo facebook il post che vedete:

Sicuramente deve essere frutto di una brutta irritazione dovuta a qualche fatto nuovo, peggio ancora se derivante dall’aver letto le dichiarazioni di esponenti del tavolo che in queste ore hanno ribadito il niet nei suoi confronti. Cosa per altro non nuova. Comunque sia, non è certo un belvedere questo segnale di oggettiva superbia contro chi ha l’ardire ancora di contraddire la sua ascesa al soglio presidenziale. Eccolo, il post: “L’unico rapace che sfida un’aquila è il corvo, che gli sale sopra e inizia a beccarla, ma l’aquila nemmeno si gira, inizia ad alzarsi sempre più in alto fino a portare il corvo dove non c’è ossigeno e alla fine il corvo cade. Basta solo volare più in alto e i corvi cadranno.” This is the concept. ” Capito? Certo che chiamare “corvi” chi lo becca e lui autodefinirsi nobilmente “aquila” che, addirittura, li porterà su, su, su nel cielo più blù per farli cadere giù, storditi per carenza di ossigeno….è sicuramente -questa si- una sua “caduta” di stile notevole, per nulla utile a chi ambisce a fare da federatore. Comunque vada la partita. Anche perchè, dimostra per altro di non seguire nemmeno ciò che scrive …perchè lui “si gira” eccome a guardarli i “corvi” e ad ascoltarli….altrimenti questa se la sarebbe davvero risparmiata. Anche perchè potrebbe costituire la stura a far intonare, dai suoi bersagli, il battistiano “Un Angelo caduto in volo, questo tu ora sei…”.