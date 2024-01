Chiorazzo: “Mulè aspira a vivere in Basilicata? Anche i lucani costretti a emigrare”.

“Per difendere l’indifendibile centrodestra lucano, il senatore di Forza Italia Mulè dice: “Magari tutti potessimo vivere in Basilicata”. E’ la stessa frase che, con tutt’altro spirito, dicono andando via tanti lucani che sono costretti a scappare verso altre regioni per costruirsi un futuro o anche per avere la necessaria assistenza. A loro la propaganda non basta.” Lo scrive il candidato alla Presidenza della Giunta Regionale per BCC, Angelo Chiorazzo, in una nota in cui aggiunge che “Lo spopolamento delle nostre terre è un dato drammatico, soprattutto a livello giovanile, e segnala ancora una volta la necessità di un cambio netto nelle politiche, nazionali e regionali. Altro che autonomia differenziata, come fa il suo Governo, che nuoce alla Basilicata e al Sud. Altro che bonus momentanei, come fa Bardi, al posto di vere azioni che guardano al futuro. E se Bardi, nonostante i bonus, si guarda bene dal vivere nella regione che amministra, voglio dire al senatore Mulè che se vorrà trasferirsi qui non avrà problemi; nei nostri centri, purtroppo, ci sono tante case lasciate vuote dai troppi che continuano a partire. Bisogna cambiare. Noi in Basilicata costruiremo una storia nuova.” Il riferimento di Chiorazzo è a quanto detto da Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ai microfoni de “L’Attimo fuggente” di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, al Giornale radio Rai: “Non si tratta di difendere” Vito Bardi, “si tratta di difendere la buona azione di un’amministrazione che ha dimostrato di saper lavorare. Magari potessimo vivere tutti in Basilicata”.

