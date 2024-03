Chiorazzo: E’ la scelta giusta per i lucani. Senza unità avremmo fatto un errore.

Una conferenza stampa durata poco meno di mezzora -nella sede del comitato elettorale potentino di Basilicata Casa Comune- è bastata a sciogliere il nodo definitivo di questa intrigata vicenda della costituzione di un polo progressista e di un candidato presidente per le prossime elezioni regionali in Basilicata. Angelo Chiorazzo e Piero Marrese ai microfoni rendevano già così plasticamente quell’esito positivo auspicato e raggiunto dai serrati colloqui di queste ultime tre giornate. Chiorazzo non correrà da solo, correrà -ha scandito- “accanto a Piero, alla coalizione che si è formata per sostenerlo“, pur se in tanti “ci hanno esortati ad andare avanti da soli“, con sondaggi che “ci dicevano che avremmo preso più voti“. Anche se, come ha detto all’inizio visibilmente emozionato “Avremmo avuto il diritto, con molte ragioni, che non c’era alcuna possibilità di continuare un percorso insieme. E, invece, permettetemi di dire, con molta umiltà e con grande senso di responsabilità di tutti, tutti insieme abbiamo deciso che non bisognava essere egoisti in questo momento. Ma dare una opportunità a tutti i lucani, alla Basilicata, di voltare pagina e di provare a mandare via il peggiore governo che questa regione abbia mai avuto. E’ per questo che siamo qui per dire che siamo accanto a Piero, alla coalizione che si è formata per sostenerlo. Per provare a vincere nell’interesse dei lucani, e dare una speranza, una storia nuova alla Basilicata.” Concetto subito rafforzato da Piero Marrese il quale ha sottolineato che “Siamo qui insieme perchè ci accomuna l’amore per questa terra, ci accomuna la volontà di cambiamento, e dare un futuro migliore ai giovani e ai cittadini di questa regione.” E con Chiorazzo che ha ricordato il travaglio per questa decisione e che :”In molti ci hanno esortati ad andare avanti da soli. Ed era, forse, era la scelta più facile, più semplice, avremmo preso (ce lo dicevano i sondaggi, avremmo preso più voti), ma sarebbe stata un’ingiustizia per tutti i lucani, perchè avremmo regalato la Basilicata ad un governo che non meritano. Ed è per questo che da oggi saremmo impegnati sul territorio con ancora maggior forza e impegno per provare a vincere e a ridare ai lucani una speranza. Perchè la meritano.” Ma il punto più significativo -almeno per chi scrive- della conferenza stampa, che ha restituito una sua immagine più autentica e in verità sino ad ora alquanto offuscata dal suo esordio apparso piuttosto spocchioso, è stato quando, alla domanda se lui si sentisse, per la coalizione, come una scialuppa di salvataggio in un mare in tempesta. Cercata da chi è tornato da lui, dopo che l’hanno messo da parte. Lui risponde con molta convinzione che: “No, sarebbe ingeneroso, ci sono state tante interlocuzioni ed anche qualche diffidenza per noi che ci affacciavamo per la prima volta in politica. Credo che, da parte di tutti, ci sia stata la consapevolezza che senza unità avremmo fatto un grave errore. E penso che sia questa la scelta più giusta, mettendo da parte anche l’orgoglio personale.” Chapeaù! Un atteggiamento che sicuramente contribuisce a smuovere quella coltre di diffidenza con cui la sua discesa in campo è stata accolta da molti. Che contribuirà sicuramente a ripartire con il piede giusto e provare a recuperare quanto sarebbe stato opportuno fare in questi mesi invece consumati in questa guerriglia di incomunicabilità ed equivoci. Sarebbe il caso che, ora che si è esaurita la diatriba sul “chi”, ci si concentrasse sul “cosa” proporre anche per convincere una parte di quella metà di lucani che magari alle urne non pensa di andarci per nulla. A seguire la intera conferenza:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.